Радість була передчасною: Потап вперше назвав Настю «колишньою дружиною»

Надія на те, що репер і продюсер Потап, якого начебто пробачила сьогодні вранці дружина Анастасія, знову взявся з свої «причуди»: він не тільки «заляпав» свою репутацію новиною про те, що він російський ретро-артист, але ще і назвав свою дружиною «колишньою».

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І якщо за перший «баг» Олексій негайно вибачився, то що буде з їхнім шлюбом з Каменських, не зовсім зрозуміло.

Але давайте все по порядку.

Після того, як тільки лінивий не почав хейтити артиста за «російського співака», він негайно записав відеовибачення, в якому пояснив те, що трапилось, «людським фактором».

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В той же час мало хто звернув увагу на те, що в своєму пості за сьогодні репер назвав дружину «колишньою».

Повністю текст звучить так: «Після своєї смерті, воскрещий Потап, зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим Французем». Не дякуйте українські журналісти, я зробив свою роботу за Вас".

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І далі продовжив англійською: як добре, що проєкт NK стає міжнародним.

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І якщо з «воскрещим Потапом» зрозуміло, то про якого француза йдеться — не зовсім. І що значить «колишня дружина»?

Схоже, історія, яка, здавалося, отримувала щасливе завершення, обійдеться без «хепі-енду».

Як це не сумно признати, але, здається, на рішення Потапа не вплинуло навіть те, що Настя не тільки гарно співає, але й дуже добре виконує «жіночі» справи по дому, зокрема, готує смачні і корисні сніданки.

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