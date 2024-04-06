Чемпіонат України з футболу, 23-й тур, 6--9 квітня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 6 квітня, поєдинком за «виживання» на стадіоні «Авангард» у Рівному, де 15 травня «Шахтар» та «Ворскла» змагатимуться у фіналі Кубка країни, стартував 23-й тур вітчизняної футбольної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 23-й тур

6 квітня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Оболонь» (Київ) — 3:0 (Янаков, 6, з пенальті, Гайдучик, 31, Яго, 86). Юніорські склади — 3:1.

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У 23-му турі УПЛ також зіграють: 7 квітня — «Чорноморець» — «Олександрія» (13:00), «Колос» — «Металіст 1925» (15:30), «Шахтар» — «Рух» (18:00)); 8 квітня — «Минай» — «Полісся» (13:00), «Динамо» — ЛНЗ (15:30), «Кривбас» — «Ворскла» (18:00); 9 квітня — «Дніпро-1» — «Зоря» (13:00).

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 46 очок (20 матчів);

2. «Кривбас» — 46 (22);

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3. «Динамо» — 44 (20);

4. «Дніпро-1» — 42 (22);

5. «Рух» — 39 (22);

6. «Полісся» — 33 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Чорноморець» — 26 (21);

9. ЛНЗ — 25 (22);

10. «Колос» — 24 (21);

11. «Олександрія» — 24 (21);

12. «Зоря» — 22 (20);

13. «Верес» — 19 (22);

14. «Оболонь» — 18 (22);

15. «Металіст 1925» — 16 (22);

16. «Мінай» — 14 (21).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 5 — Юрій Климчук («Рух»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко (усі — «Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у перенесеному поєдинку чемпіонату країни розгромило «Зорю».

Фото НК «Верес»

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