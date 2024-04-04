«Динамо» з шикарним голом Кабаєва розгромило «Зорю»: відеоогляд матчу УПЛ

У четвер, 4 квітня, на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського, де зовсім недавно «Динамо» обіграло «Зорю» (2:0), підопічні Юрія Коваля та Олександра Шовковського знову провели очний поєдинок, цього разу — перенесену зустріч 6-го туру УПЛ.

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Чемпіонат України. Матч 6-го туру

«Зоря» (Луганськ) «Динамо» (Київ) — 0:3 (Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67). Юніорські склади — 2:2.

«Динамо»: Бущан Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко, Бражко, Андрієвський, Шапаренко (Діалло, 76), Кабаєв (Пономаренко, 76), Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Беніто, 76).

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Становище команд:

1. «Шахтар» — 46 очок (20 матчів);

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2. «Кривбас» — 46 (22);

3. «Динамо» — 44 (20);

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4. «Дніпро-1» — 42 (22);

5. «Рух» — 39 (22);

6. «Полісся» — 33 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Чорноморець» — 26 (21);

9. ЛНЗ — 25 (22);

10. «Колос» — 24 (21);

11. «Олександрія» — 24 (21);

12. «Зоря» — 22 (20);

13. «Оболонь» — 18 (21);

14. «Верес» — 16 (21);

15. «Металіст 1925» — 16 (22);

16. «Мінай» — 14 (21).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 5 — Юрій Климчук («Рух»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко (усі — «Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»).

У 23-му турі УПЛ зіграють: 6 квітня — «Верес» — «Оболонь» (15:30); 7 квітня — «Чорноморець» — «Олександрія» (13:00), «Колос» — «Металіст 1925» (15:30), «Шахтар» — «Рух» (18:00); 8 квітня — «Минай» — «Полісся» (13:00), «Динамо» — ЛНЗ (15:30), «Кривбас» — «Ворскла»; 9 квітня — «Дніпро-1» — «Зоря» (13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в поєдинку прем'єр-ліги розгромило в гостях «Ворсклу».

Фото ФК «Зоря»

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