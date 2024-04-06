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Шоу-бізнес

Леся Нікітюк побувала «на дні океану» і потролила бухгалтерів

19:55 6 квітня 2024
Леся Нікітюк

Поки деякі представники українського шоубізу заробляють гроші тим, що знімають з себе одяг на сцені, відома українська телеведуча Леся Нікітюк постійно розширює горизонти своєї творчості, і не боїться при цьому не тільки їздити на зламаній маршрутці, так і пірнати глибоко під воду.

Так, днями Леся здивувала шанувальників несподіваною фотосесією, знімки до якої були зроблені під водою.

Як можна зрозуміти, учасники процесу працювали у спеціальній підводній студії, а сама Нікітюк позувала у світлій сукні, яка ефектно майорить у воді.

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Зіркові друзі та шанувальники були у захопленні і написали, що Леся була чудовою і гарною, і позувала дуже уміло.

Зазначимо, що в захваті був навіть Андре Тан.

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Але, як виявилося, «красота» вийшла ведучій боком — вона захворіла, і її температура підскочила до майже 40 градусів.

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Ще один напрямок творчості Лесі Іванівни — зйомки серіалу «Симсонюки» («адаптованої версії» відомих «Симпсонів»). В новій серії глава сімейства «Гомер» витратив невідомо куди і всі свої гроші, і «Мардж» намагалася дізнатися, куди саме — на лотерею, на випивку тощо. Але врешті-решт було встановлено, що чоловік гроші задонатив, за що «дружина» його похвалила.

В цілому фрагмент сподобався глядачам — деякі були навіть в захваті. Але при цьому авторам «поставили на вид» за те, що в питанні Мардж були поєднані слова «повії» і «бухгалтерія». Лесі Іванівні пояснили, що бухгалтери рідко бувають «повіями», здебільшого вони — «цербери». Тому залишається сподіватись, що сценаристи це запам'ятають.

Нагадаємо, що відомий блогер нещодавно відкрив таємні сторони характеру «Леді Ле», які, на його думку, їй заважають.

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