Для того, щоб цибуля на дачі добре росла, важливо не тільки перед посадкою замочувати посадковий матеріал у розчині солі та марганцівки, а також боротися з цибулевою мухою, але й правильно підживлювати рослини.

ВІДЕО ДНЯ

Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» рекомендують використовувати в якості підживлення розчин, до складу якого входять борна кислота, кефір і дерев'яний попіл.

Борну кислоту потрібно попередньо розчинити в гарячій воді (5 г), довести об'єм до 10 л і додати 1,5 склянки кефіру і 100 г деревної золи.

Keфір містить багато корисних поживних речовин, мікро- і макроелементів, захищає рослини від грибкових захворювань. 10 л розчину вистачить, щоб підгодувати 4 кв. м пасадкової площі.

РЕКЛАМА

На початковому етапі вегетації цибулі потрібні азотні підживлення. Можна використовувати настій трави або сечовини (2 ст.л. на 10 л води).

Цибуля дуже вбаглива щодо вологи, особливо в перші 2 місяці зростання. Тому грядки, особливо в суху погоду, потрібно регулярно поливати хоча б раз на тиждень.

РЕКЛАМА

Універсальний засіб, який допоможе як підживити рослини, так і захистити їх від хвороб, можна готувати з яєчною шкаралупою. Він допоможе не лише цибулі, а й помідорам із огірками.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook