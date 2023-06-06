Як доглядати за цибулею, щоб потім не мучитися запитанням «Чому вона не вродила?»

На врожайність цибулі впливає низка факторів, зокрема, своєчасне підживлення та правильна посадка.

Автори каналу «Дача. Сад та город» звертають увагу на кілька моментів, врахування яких дозволить отримати гарний врожай та не мучитися питанням «чому знову цибуля не вродила».

По-перше, посадковий матеріал рекомендують перед посадкою замочити на три години у розчині солі: 1 ст. ложка на 1 л води. Потім дві години потримати у темному розчині марганцю та обов'язково промити.

По-друге, потрібно боротися з цибульною мухою. Коли з'явиться перший лист, спочатку поливають водою, а потім розчином: 2 ст. ложки нашатирного спирту розбавити у відрі води. На шість погонних метрів йде три відра. За 10−14 днів поливають за тією ж схемою, але замість нашатирю використовують сольовий розчин:1 ст. ложка солі на 1 л води. А ще за 10 днів за тією ж схемою поливають міцним розчином марганцівки.

По-третє, цибуля дуже любить підживлення дріжджовим настоєм: 100 г дріжджів на відро. Настоювати годину. Спочатку цибулю поливаютьо простою водою, за пару годин підживлюють, а через добу ще раз поливають простою водою.

Сіль допомагає знищити личинки цибульної мухи. Те, що цибулю атаковано, можна побачити по пожовтінню пір'їн. Це означає, що личинки шкідників поїдають коріння.

Фото Pixabay

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