Підозрюють військових: у селі Одеської області невідомі з автоматами викрали 14-річного підлітка

Періодично у масмедіа з'являються повідомлення про конфліктні ситуації, пов'язані з мобілізацією, коли людей силоміць везуть до військоматів. Незрозуміла наразі історія днями сталася у селі Приозерне Суворовської громади на Одещині.

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Як розповіла виданню «Бессарабія INFORM» начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі, четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули чотирнадцятирічного хлопця в білий бус та повезли у бік села Червоний Яр. Підліток — сирота, ним наразі опікується бабуся.

Оксана Терзі розповіла, що хлопець йшов вулицею до знайомої, коли поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Троє худорлявих військових з автоматами та у балаклавах з намальованими білими щелепами заламали підлітку руки та посадили в автівку.

«Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім — до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, наносячи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою», — каже начальниця відділу соціального захисту населення.

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Згодом вони поцікавилися віком хлопця, а коли той відповів, то не повірили. Але зрештою з нього зняли стяжки та висадили з автівки, попередивши, щоб той мовчав про цей випадок. Школяр мовчав про це кілька днів, але місцева вчителька української мови дізналася про білий мікроавтобус, який забрав її учня, від бабусі, що торгує свічками в церкві.

Після того, як хлопчик розповів про те, що сталося, у село викликали поліцію, з підлітком працював психолог, а рідни та соціалні працівники звернулися до прокуратури.

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Втім, Оксана Терзі зазначала, що правоохоронці неохоче приїхали до села Приозерне: «Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок…»

Наразі невідомо, хто саме так вчинив з хлопцем.

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Нагадаємо, що днями був підписаний закон, згідно з яким призовний вік було зменьшено з 27 до 25 років.

Фото https://bessarabiainform.com

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