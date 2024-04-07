Травесті-дива Монро розповіла про свій візит до ТЦК та СП — трансгендерній телеведучій знадобилося навести лад із документами, адже вона вже майже пів року має інше прізвище, але за паспортом залишається чоловіком.

ВІДЕО ДНЯ

В інтерв’ю OBOZ.UA артистка прокоментувала свої попередні слова щодо того, що «йшла туди як на розстріл». Виявилося, Монро побоювалася лише «не такого ставлення» до себе, а розповідаючи про ТЦК, старалася пояснити людям, що не треба боятися туди йти.

«Це — не слідчий ізолятор. Принаймні я там не відчула якогось негативного ставлення», — зазначила артистка та додала, що дивується, чому «держава досі з нею не співпрацює»: «Я в Україні, нікуди не виїжджаю. Максимально стараюсь позитивно озвучувати, що відбувається в державних органах. Я ж ходила не тільки в ТЦК, а й у поліклініку, бо проходила військово-лікарську комісію, РАЦС. Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були».

Розповідаючи про свої довгі походи по установах, артистка зазначила, що «вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники».

РЕКЛАМА

«Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері. І те, що ми бачимо в Telegram-каналах, дійсно, мабуть, має місце теж. Як людей заламують, б'ють, знущаються — але не масово. Те, що я бачила, було в межах закону», — зазначила артистка.

Нагадаємо, що до війська мобілізувався співак Віталій Козловський, який нещодавно став батьком — у нього народився син. Дружиною стала піарниця та менеджерка співака Юлія Бакуменко, якій він освідчився у коханій вже під час війни.

РЕКЛАМА

Фото з Instagram

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook