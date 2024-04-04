«Це моє чудо»: Віталій Козловський став батьком і показав фото малюка

Популярний співак Віталій Козловський, який таємно одружився, вперше став батьком. Його дружина Юлія нещодавно народила сина. Про це артист розповів в інтерв’ю своїй колишній дівчині Раміні Есхакзай. Також співак показав перше фото малюка.

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За словами Віталія, він давно мріяв про сім’ю та дітей. Каже що працювали над цим ще до початку повномасштабного вторгнення. Про те, що стане батьком, він дізнався, коли проходив навчання на полігоні після мобілізації.

«Над тим, щоб стати батьками ми працювали достатньо довго, ще до війни, але Бог не давав. Я дізнався, що стану батьком на третьому тижні, коли був на полігоні. Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: „Я тебе вітаю, 5-й тиждень“. Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернуся у намет, і єдине що відповів Юлі: „Ого“. І з цим „ого“ не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється», — розповів Віталій.

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Він підтримував дружину під час пологів. Каже, що пережив неймовірні емоції, коли вперше побачив сина.

«Я тримав Юлю за спину, разом з нею тужився, і це давало результати і на енергетичному рівні відчував, що їй стає легше. За дві години, коли з'явилася голова, я сказав: „Юля, у нього теж чорне волосся, як у мене“. Мене покликали перерізати пуповину, у мене був мандраж. Пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш, в те, що відбувається, в житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами в клініку, мене прорвало на сльози, які не закінчувалися до мого приїзду в пологовий. Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим — простими речами. Я раніше жив сценою — була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком», — розповів щасливий батько.

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Для хлопчика вони з дружиною обрали незвичне ім’я — Оскар. Козловський каже, сам не боїться смерті, проте дуже переживає під час повітряних тривог за дружину та сина, які залишаються в Києві.

«Я, коли дивлюсь на свого сина, посміхаюся. Можу сидіти годинами, покласти на руку, роздивлятися, співати пісні, розповідати, що буду його охороняти, і дам виховання, якого у мене не було, що треба цінувати життя, берегти жінок. Я його дуже сильно люблю. Я ніколи не буду його бити, мене страшенно мама била, тато один раз — я це запам'ятав. Мама була „поганим поліцейським“, дитині треба бути другом. Я хочу, щоб син був джентльменом, щоб він відкривав двері жінкам, витрачав гроші на квіти, коли йде в гості до дівчини, поважав людей, був гідною людиною, щоб говорив правду, поважав країну, в якій живе, бо мене в цьому плані не виховували. Але я знаю, це буде абсолютна любов, я його обожнюю. До народження сина я загадував бажання — „я, я, мені“, сьогодні, „є ми, і для нього“, я хочу, щоб він не чув сирен і скінчилась війна», — поділився Козловський.

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Раніше Віталій Козловський показав вагітну дружину у кліпі «Рубіж».

Нагадаємо, його обраницею стала Юлія Бакуменко, з якою він працює понад 12 років. Поступово робочі стосунки переросли в кохання.

Фото: інстаграм Віталія Козловського

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