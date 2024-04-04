Віталій Козловський розсекретив дружину та розповів, яким було їхнє весілля

Популярний співак і військовослужбовець Віталій Козловський, який повідомив про народження сина, нарешті розсекретив свою дружину. Він підтвердив, що одружився на своїй піарниці та менеджерці Юлії Бакуменко, з якою працює вже понад 12 років.

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Віталій розповів, що освідчився коханій вже під час війни, коли Юля вже була вагітна. Це сталося вдома на кухні, без особливої романтики та сюрпризів.

«Ми навіть з Юлею не думали одружуватися, і ніколи не говорили про це. Але йшов час, і я збагнув, а як так, що у нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище у сина? Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже: „Добре“. Я пішов далі, вона далі домивала посуд», — поділився Віталій.

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Каже, що одруження так само було без пафосу. Після чергового ворожого обстрілу вони розписалися у РАЦСі. Навіть не було настрою тоді робити фото на згадку. Про святкування також не було й мови.

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«Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали у торговельний центр купувати обручки», — розповів Віталій в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Він також розповів, що Юля з сином, якого назвали Оскаром, наразі перебувають в Києві. Таке рішення вона прийняла ще на початку повномасштабного вторгнення. Малюк з’явився на світ 25 лютого.

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«Юля залишилась, спілкувалася із мамою, і говорила, що їй кажуть, щоб ми виїжджали на Захід України, адже я зі Львова. Я сказав: «Хочеш, я тебе відвезу, але я залишусь, тут моя місія, в столиці. Вона сказала: «Там де ти, там і я», — поділився Козловський.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто така Юлія Бакуменко та як розвивалися їхні стосунки з Козловським.

Вперше він показав дружину в символічному кліпі «Рубіж».

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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