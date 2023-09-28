Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський разом з американськими партнерами запустили стратегічні проєкти порятунку озимих, забезпечивши українських фермерів 12 тис. тонн добрив. При цьому урядовець наголосив, що США витягають Україну з прірви, зазначив у своєму блозі політолог Володимир Сонюк.

«Таким чином міністр разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та американським посольством фактично рятує українських фермерів, забезпечуючи озимі добривами», — підкреслив блогер.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі із журналістами міністр агрополітики підкреслив неоціненний вклад американських партнерів, які фактично витягують Україну з прірви, та застеріг від трансляції критики на адресу США, яка є частиною російських наративів.

«Це — один із багатьох стратегічних проєктів, які здійснюються Міністерством агрополітики у тісній співпраці з головними союзниками України. Суть проєкту в тому, що тепер мікро-, малі та середні агровиробники зможуть отримати мініральні добрива через Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Повідомляється, що кожен учасник програми зможе отримати тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення за допомогою Державного аграрного реєстру», — зазначив Сонюк.

Він додав, що ще одним спільним проєктом міністерства Сольського з Вашингтоном є розмінування сільськогосподарських земель. Американські партнери обіцяють сприяти міністерству «до останньої міни на українському полі».

«Крім того, міністр продовжує переговори щодо врегулювання ситуації з Польщею, яка виникла у зв'язку з провальними переговорами під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля. Зокрема Микола Сольський днями провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Робертом Телусом. Де сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в цю країну і досягли чергових домовленостей», — підсумував блогер.

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