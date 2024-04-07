Пошкоджено 13 багатоповерхівок, п'ятьох людей поранено: стали відомі наслідки удару по центру Харкова вдень 7 квітня (фото)

Росіяни вдень 7 квітня обстріляли центр Харкова. Внаслідок ворожого удару постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 7 квітня близько 11:45 збройні сили рф обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова. Постраждали пʼять мирних мешканців. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі», — йдеться у повідомленні.

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Як додали в ДСНС України, рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова.

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«В результаті обстрілу сталися декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення. О 14:19 усі осередки займання ліквідовані», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 7 квітня ворог бив по Куп'янську Харківської області, де був частково зруйнований житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої 85-річної жінки.

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