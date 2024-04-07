Окупанти вдарили по Гуляйполю з «Градів», а на Куп'янськ скинули авіабомбу: є жертви (фото)

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, який раніше розповідав про подвійний ракетний удар окупантів по обласному центру, повідомив про обстріл прифронтового Гуляйполя з «Градів».

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За його інформацією, загинул троє цивільних людей. «Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено — його доставили до лікарні», — зазачив він та закликав мешканців прифронтових громад виїжджати у більш безпечні місця.

А на Харківщині під час авіаудару по Куп'янську загинула жінка. За даними ДСНС, ворог скинув на житлову забудову авіабомбу — стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Тіло загиблої знайшли під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Зруйновано два поверхи будинку. Загиблій було 85 років.

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Нагадаємо, що у ніч проти 7 березня ворог атакував ракетами та дронами-камікадзе Харківщину, Одещину, Дніпропетровщину та Полтавщину.

Фото ДСНС

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