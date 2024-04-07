Росіяни скинули КАБи на центр Харкова

Опівдні у неділю, 7 березня, російські окупаційні війська, які вночі запускали дрони-камікадзе по Харкову, скинули на місто керовані авіаційні бомби.

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«Зафіксовані чотири влучання у кількох районах Харкова. На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес. Є пошкодження житлової інфраструктури», — повідомив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов.

А за інформацією мера міста Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу одного з центральних районів міста є поранені.

Пізніше Олег Синєгубов уточнив, що постраждали три жінки та цивільний чоловік: 45-річний чоловік отримав уламкові поранення і від госпіталізації відмовився, а у двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес — допомога надана на місці.

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Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Через нічні удари дронами по Харківщині був пошкоджений об’єкт високовольтної мережі НЕК «Укренерго». У Харкові та області дію аварійні відключення. В «Укренерго» зазначають, що росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини і що через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення електропостачання наразі не надають.

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Нагадаємо, що вночі ворог бив по Куп'янську, де частково зруйнований житловий дом. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої 85-річної жінки.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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