Помер знаменитий футболіст та тренер, який переніс інфаркт перед матчем (фото)

У віці 77 років після тривалої боротьби з деменцією помер відомий ексфутболіст «Тоттенхема» та збірної Ірландії, а також тренер «Вімблдона» та «Ньюкасла» Джо Кіннер, інформує The Sun. Раніше не стало дворазового переможця Ліги чемпіонів, який продав всі свої нагороди.

ВІДЕО ДНЯ

«З сумом повідомляємо, що Джо мирно помер сьогодні вдень в оточенні своєї родини», — йдеться у заяві рідних ірландця.

У футболці «Тоттенхема» Джо Кіннер з 1965 по 1975 рік провів 258 матчів у всіх турнірах, здобувши Кубок Англії, Кубок УЄФА, Кубок англійської ліги (двічі), а також національний Суперкубок.

У складі "Тоттенхема" Джо Кіннер завоював п'ять трофеїв

РЕКЛАМА

Після завершення кар'єри футболіст, в активі якого 26 поєдинків у складі збірної Ірландії, став тренером, очолюючи «Аль-Шарджу» та «Аль-Шабаб» з ОАЕ, а також національні команди Непалу та Індії. На чолі «Вімблдона», перед одним із матчів якого Кіннер переніс інфаркт, тренер у 1994-му завоював історичне для скромного клубу 6-е місце в АПЛ, а також дістався півфіналів Кубка ліги та Кубка Англії. Крім того, фахівець очолював «Ноттінгем Форест» та «Ньюкасл».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» Боббі Чарльтон.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Ньюкасл», ФК «Тоттенхем»

РЕКЛАМА

678

Читайте нас у Facebook