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Гроші

До 3 тисяч грн «ні за що»: як отримати грошовий бонус від найбільшого банку країни

10:35 8 квітня 2024
Розрахунок карткою

Державний «ПриватБанк» не тільки намагається регулярно «заважати» українцям проводити платежі, але інколи і дарує клієнтам можливість отримати гроші «з повітря». Правда, не з власної «приватівської» кишені, а завдяки партнеру — гіганту платіжного ринку Mastercard.

Про цікаву пропозицію розповіли на сайті фінустанови.

Суть пропозиції: українці, які користуються картами Mastercard, можуть отримати грошовий бонус за зроблені покупки та платежі. Тобто, ви оплачуєте покупки чи переводите гроші іншому клієнту, і за це отримуєте 250 грн.

Але для цього потрібно:

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  • зареєструватися в акції ;
  • отримати або надіслати переказ із картки на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 250 гривень;
  • сплатити щонайменше дві покупки на загальну суму від 250 гривень будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку — в магазинах чи Інтернеті в Україні або за кордоном.

«Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек 250 грн, кешбек 2 500 грн можна отримати один раз за весь період акції. Максимальна сума кешбеку для одного учасника акції за весь період акції — 3 000 грн», — пояснили в банку.

Ще одна дуже важлива деталь: скористатися шансом можна до 15 червня 2024 року.

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Тобто, бажаючі мають ще майже два місяця для того, щоб заробити бонуси і отримати гроші.

Нагадаємо також, що ті з клієнтів фінустанови, які досі приходили до відділень сплачувати рахунки за комуналку, вже невдовзі втратять таку можливість, адже платіжки будуть надсилатись виключно в електронному вигляді.

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