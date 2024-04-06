Платити будемо по-новому: українців закликали готуватися до кардинальних змін в оплаті комуналки

Навіть тих українців, хто «навчиться» читати платіжку за газ, скоро можуть чекати нові «сюрпризи».

Адже цілком можливо, що платіжки за комунальні послуги будуть надсилатись виключно в електронному вигляді, повідомляють у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу».



Тому побутовим споживачам рекомендують замислитись про перехід на електронні рахунки за комунальні послуги. Зазначається, що це позбавить необхідності щомісяця чекати листоноші, який принесе паперову платіжку.

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До того ж наголошується, що між паперовими та електронними платіжками немає жодної різниці, хіба що останні зручніші й завжди під рукою, якщо поряд є смартфон чи комп'ютер.

«Зазначаємо, що електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг має таку ж юридичну силу, як і паперовий, адже електронний формат — це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення», — йдеться у повідомленні.

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Водночас чиновники, як завжди, забувають, що у багатьох українців, в основному — пенсіонерів — може не бути сучасних смартфонів, або ж люди похилого віку не вміють ними користуватись.

І це стане «бомбою уповільненої дії» для комунальників, адже пенсіонери — найбільш добросовісні платники комунальних рахунків. Тому важко уявити, що буде, коли їхні гроші перестануть поступати до постачальників послуг.

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Втім, сказано — зроблено, і паперові платіжки, вочевидь, не будуть приходити споживачам.

Тому важливо знати, як відмовитися від паперової платіжки:

- в особистому кабінеті споживача перейти до об'єкта, за яким потрібно відмовитися від паперового рахунку-повідомлення;

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- перейти до розділу «Налаштування повідомлень» та підтвердити відмову (на пошту надійде відповідне повідомлення);

- користуватися електронним аналогом платіжки — оновлюватиметься щомісяця до 9 числа.

Нагадаємо, в «Нафтогазі» порадили споживачам, як правильно відмовитись від газопостачання, щоб не сплачувати за доставку та об’єми палива, які нараховують у платіжці, а насправді людина цією послугою не користується.

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