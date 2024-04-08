Потап цілував німкень та знайшов заміну Насті: як пройшов перший виступ репера у Німеччині (відео)

Всупереч негативному ставленню українців до виступу у проросійському клубі, Потап все-таки вирішив їхати до Європи.

Під час виступу у місті Філлінген-Швеннінген Олексій, як свідчать відео в його сторіз, вирішив додати до «російського ретро» ще і декілька пісень українською — можливо, щоб уникнути ще більшого хейту на Батьківщині.

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Тому розпочав він виступ з пісні «Це найкращий день мого життя», яку колись співав разом з ще одним українським співаком, що перебуває зараз у Німеччині.

А на закінчення скотився до «Пупиришок» та інших «нетленок» з репертуару гурту MOZGI, «Потапа і Насті», «Время и Стекло».

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При цьому під час виступу Потап реагував на відверті залицяння прихильниць, даруючи їм поцілунки в щічку.

Компанію артистові склали учасник гурту MOZGI Dred та ді-джей. Жіночі партії в треках виконувала співачка з Дніпра Дар'я Шевченко — тобто, вона повністю замінила Настю Каменських (сподіваємось, лише на сцені) і виконала всі відомі пісні співачки, в тому числі і «Ми з тобою не пара».

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На 13 квітня в Білефельді запланований ще один виступ Потапа.

Нагадаємо, що наміри Потапа виступити в Німеччині як артист «російського ретро» обурило українців. До того ж заклад, у якому має виступити репер, радо приймає росіян під час повномасштабного вторгнення. Згодом афішу відредагували, а Потап попросив вибачення через інцидент. За його словами, це просто «людський фактор».

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Фото instagram.com/realpotap/

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