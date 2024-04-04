Виступить на російській вечірці: Потап потрапив у черговий скандал
Український репер і продюсер Потап, про смерть якого нещодавно писали, потрапив у новий скандал. Приводом стала афіша нічного клубу міста Білефельд (Германія), на якій 13 квітня анонсується виступ Потапа як «RUSSIAN RETRO». Відомо, що цей заклад популярний серед російськомовного населення, а на його сцені виступали російські артисти Бьянка, Моргенштерн та інші.
На сторінці клубу у соціальній мережі афіша з виступом Потапа анонсована піснею «Все пучком». На записі Настя та Потап російською співають цей хіт.
Потап не коментує ситуацію, а на своїй сторінці у соціальній мережі лише виклав фото разом з Настею та її танцівницями.
«Після своєї смерті, воскресший Потап, зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим французом» не дякуйте, українські журналісти, я зробив свою роботу за вас", — підписав світлину Потап.
Всі коментарі, які шанувальники почали писати музиканту, звинувачуючи його в участі в російській вечірці, він старанно видаляв. Соціальні сторінки нічного закладу також почали міняти вигляд афіші виступу Потапа.
Нагадаємо, репер нещодавно вибачався перед Настею Каменських.254
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