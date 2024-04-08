Подарунок до 45-річчя: В’ячеслав Узелков після складної операції на серці вийшов на зв’язок

Колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який переніс складну операцію на серці, вийшов на зв’язок в інстаграмі. Він опублікував фото з лікарняної палати та повідомив, що хірургічне втручання пройшло вдало. Каже, це такий подарунок, у вигляді продовження життя, він отримав лікарів на свій 45-й день народження.

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«Я вийшов з наркозу, я з новим серцем і завтра у мене день народження. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця. Дякую, життя продовжується, значить я теж допоможу комусь», — написав В’ячеслав.

Навіть в реанімації він думав над новим проєктом. Каже, що вигадав нову безкоштовну програму для тих, хто хоче схуднути. Узелков каже, що йому потрібно кілька днів на відновлення, а потім обіцяє все розповісти докладно.

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Нагадаємо, на початку лютого цього року В'ячеслав Узелков потрапив до лікарні у Вінниці. Пізніше швидкою його доправили до столиці. Тоді спортсмена прооперували в Національному науковому Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Що саме стало причиною втручання та інших деталей хвороби В'ячеслав не розкривав. Узелков лише зазначив, що проблеми зі здоров'ям виникли через професійний спорт.

Фото: instagram.com/uzelkov_official

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