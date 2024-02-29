В’ячеслава Узелкова прооперували в Києві

Колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який нещодавно заявив про завершення професіональної карєри, переніс операцію. Про це він розповів в інстаграмі та показав фото з лікарняної палати.

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За словами В'ячеслава, все пройшло добре і він впевнено одужує. Вже за кілька днів його випишуть додому, де він продовжить відновлення.

«Дякую лікарям лікарні Шалімова. Життя продовжується. Пару днів — і в бій. Операція позаду», — написав Узелков.

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Оперували його в Національному науковому Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Що саме стало причиною втручання та інших деталей хвороби В'ячеслав не розкриває.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков спочатку потрапив до лікарні у Вінниці. Тоді спортсмен повідомив, що ледь вижив. Пізніше швидкою його доправили до столиці. Узелков зазначив, що проблеми зі здоров'ям виникли через професійний спорт. Тепер в його кар'єрі поставлена крапка.

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Фото: instagram.com/uzelkov_official

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