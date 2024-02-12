В’ячеслава Узелкова госпіталізували до столичної клініки

У колишнього боксера, а зараз фітнес-тренера В'ячеслава Узелкова, який нещодавно оголосив про заручини, виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. На початку лютого спортсмен потрапив до лікарні у Вінниці. Про це він розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Тоді він показався в палаті під крапельницею і зазначив, що ледь вижив.

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«Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні!» — коротко написав Узелков. Що з ним трапилося, він уточнювати не став. Днями 44-річного В’ячеслава доправили на кареті швидкої допомоги до столичної клініки.

«І везе мене швидка до Києва, не зніматися», — повідомив спортсмен. Знову ж таки, конкретизувати він став.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Катерина Тишкевича ледве вижила через сепсис. Зараз з нею все добре, вона відновлюється вдома. Вперше за довгий час вона влаштувала собі красиву фотосесію та показала, як тепер виглядає.

Фото: instagram.com/uzelkov_official

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