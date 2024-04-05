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«Дуже складна операція на серці»: В’ячеслав Узелков знову ліг під ніж хірурга

11:03 5 квітня 2024
В’ячеслав Узелков

Колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, якого нещодавно прооперували в Києві, знову ліг під ніж хірурга. Спортсмен повідомив, що він готується до складної операції на серці. Каже, що дуже чекав і водночас боявся цього дня. Але сподівається, що після втручання зможе бути здоровим.

«Ось і настав той день, якого я чекав і боявся. Через годину, мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую усім за підтримку. Друзям, за добрі слова і почуття та підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв' язку і якщо все добре, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі», — написав В’ячеслав.

Нагадаємо, на початку лютого цього року В'ячеслав Узелков потрапив до лікарні у Вінниці. Тоді спортсмен повідомив, що ледь вижив. Пізніше швидкою його доправили до столиці. Тоді спортсмена прооперували в Національному науковому Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Що саме стало причиною втручання та інших деталей хвороби В'ячеслав не розкривав. Узелков лише зазначив, що проблеми зі здоров'ям виникли через професійний спорт. Тепер в його кар'єрі поставлена крапка.

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Фото: instagram.com/uzelkov_official

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