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Король Чарльз ІІІ готується до двотижневого державного візиту

11:25 10 квітня 2024
Чарльз ІІІ та королева Камілла

Король Чарльз III може відвідати Австралію разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, вже за кілька місяців. Після того, як лікування раку дало позитивні результати, він готовий до двотижневого державного візиту в жовтні, під час якого він відвідає Австралію, Нову Зеландію і Самоа, пише nzherald.

Згідно з повідомленнями, король Чарльз ІІІ вже сказав своїм співробітникам, що він наполегливо працює над своїми планами подорожей. Монарх не може дочекатися повернення до роботи після тривалої перерви, пов'язаної з діагнозом раку, повідомило джерело британській газеті The Sun.

Кажуть, що він налаштований оптимістично, оскільки зміг вийти на публіку у Великодню неділю.

«Він почуває себе дуже добре з тих пір, як аналізи показали, що він може бути присутнім на великодній службі і нарешті знову проводити час з людьми», — цитує джерело видання.

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Далі йдеться про те, що Чарльз дуже задоволений ходом лікування, хоча необхідна обережність. Медики змогли адаптувати свої інструкції щодо того, що йому можна і що не можна робити.

Тому майбутня поїздка буде дуже відрізнятися від звичайних державних візитів королівської сім'ї, за словами інсайдера.

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Поїздка до Австралії вважається однією з найважливіших для короля, оскільки його покійна мати, королева Єлизавета II, відвідала цю країну 16 разів за час свого правління. І навіть більш ніж через рік після її смерті вона залишається єдиним чинним монархом, який відвідав країну.

Раніше повідомлялося, що деякі ЗМІ повідомили про смерть Чарльза ІІІ. Особливо старалися в описі смерті монарха російські ЗМІ, які навіть опублікували фейкову заяву Букінгемського палацу.

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Фото Getty Images

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