Король Чарльз хвилювався на першій зустрічі після діагностування раку

На початку лютого Букінгемський палац оголосив, що у британського короля Чарльза ІІІ діагностували рак. З тих пір 75-річний король відійшов від публічних виступів, але продовжує виконувати свої королівські обов'язки за лаштунками. Зараз монарх здійснив свій перший офіційний вихід у світ.

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Він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком на аудієнції в Букінгемському палаці. Це було відновленням щотижневих зустрічей між ними, під час яких король і глава уряду традиційно обговорюють державні справи у Великобританії. Палац поділився фотографіями в Instagram, на яких видно, що Чарльз у гарному настрої вітає прем'єр-міністра.

Як повідомляє Mirror, Сунак скористався нагодою, щоб запевнити короля Чарльза в підтримці британського народу: «Країна стоїть за вами на всьому шляху».

На відео також видно, що Чарльз розчулився. За словами 75-річного короля, він отримав стільки чудових повідомлень і листівок від громадян, що був «зворушений до сліз».

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Перед зустріччю з прем'єр-міністром король Чарльз провів особисте засідання Таємної ради. «Для короля це звичайні справи. Його величність займається справами настільки нормально, наскільки це можливо, паралельно з регулярним лікуванням», — заявило неназване джерело з палацу, повідомляє Mirror. - Чарльз прагне бути на виду і запевнити людей, що у нього все добре".

У середині лютого монарх вперше після хвороби виступив з публічною промовою і подякував усім за підтримку.

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«Як відомо кожному, хто хворіє на рак, такі добрі побажання є найбільшою втіхою і підбадьоренням», — написав він у розлогій заяві на акаунті королівської сім'ї в Instagram.

Він додав, що радий, що його діагноз раку допоміг сприяти суспільному розумінню і пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують онкохворих та їхні сім'ї у Великобританії і в усьому світі.

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Раніше стало відомо, що принц Гаррі не повернеться до королівської родини і навіть думає над прийняттям громадянства США.

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