«Він почувається надзвичайно добре»: стали відомі подробиці лікування раку в короля Чарльза ІІІ

Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз III хворий на рак. Він одразу розпочав лікування. Офіційно невідомо, який у нього тип раку (тільки те, що це не рак простати) та як саме його лікують. Однак джерело, близьке до палацу, розкрило деякі деталі в інтерв'ю британському таблоїду «Mirror».

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За словами джерела, 75-річний Чарльз отримує новаторське й менш інвазивне лікування, яке є вузькоспеціалізованим. Чарльза привозитимуть до лондонської лікарні раз на тиждень, а години, пов'язані з амбулаторним лікуванням, він проводитиме у своїй лондонській резиденції Кларенс-хаус. Після лікування він повернеться до свого заміського маєтку в Сандрінгемі у східному англійському графстві Норфолк, де відпочиватиме та відновлюватиме сили.

Чарльз вирушив туди зі своєю дружиною, королевою Каміллою, після зустрічі з молодшим сином, принцом Гаррі, яка тривала від 30 до 45 хвилин у Кларенс-хаусі, згідно з повідомленнями ЗМІ. Лише через 24 години Гаррі вилетів назад до США, де незабаром несподівано з'явився в Лас-Вегасі.

Під час лікування Чарльз не виконуватиме жодних державних обов'язків, але продовжуватиме вести державні справи та офіційне діловодство у звичайному режимі. За словами прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, рак у короля був виявлений на ранній стадії.

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Королева Камілла днями з'явилася на публіці сама. Вона також прокоментувала стан здоров'я Чарльза: «Він почувається надзвичайно добре, враховуючи обставини. Ми дуже зворушені всіма листами й повідомленнями. Це дуже надихає».

Сам Чарльз ще не висловився. Його хвороба була виявлена, коли він нещодавно переніс операцію з видалення збільшеної простати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як світові лідери відреагували на новину про рак у короля Чарльза.

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