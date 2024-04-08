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Командувач Сухопутних військ: «Військовослужбовці ТЦК не прохачі й не повинні вмовляти чоловіків виконати свій конституційний обов’язок»

14:35 8 квітня 2024
ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення до українців. У ньому він закликав громадян ставати на захист держави, адже на кону доля української нації.

Командувач заявив, що Збройним Силам бракує людей. У тому числі й через російську пропаганду, яка нав’язує наратив, що мобілізація дорівнює несправедливості й порушує права громадян.

«Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі», — заявив Олександр Павлюк.

Він нагадав, що захист держави — це конституційний обов’язок громадян. Працівники ТЦК не повинні вмовляти його виконати, адже вони не прохачі й не агітатори. Вони також не мають почуватися винними чи небезпечними для тих, кому врятували життя.

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«Сьогодні більшість працівників ТЦК — це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо», — йдеться у зверненні.

Генерал заявив, що Командування Сухопутних військ працює над удосконаленням системи ТЦК та реагує на всі випадки перевищення повноважень з боку їхніх працівників. «Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо», — додав Олександр Павлюк.

Він закликав українців усвідомити, що армія і народ неподільні, й чим більше громадян знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у росії втілити її кровожерливі задуми.

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«На кону — доля країни, доля нашої нації. росія нікого не залишить у спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація», — заявив генерал.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, коли в ТЦК треба йти без повістки і кого можуть мобілізувати в той же день.

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