У Києві з ножем напали на військових із ТЦК

Черговий напад на представників ТЦК та СП зафіксований в Києві.

Як повідомляють у Деснянському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, напередодні під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. У цей час чоловік підійшов зі спини та наніс удар по голові військовослужбовця ТЦК, а потім дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого військовослужбовця, який був поряд.



Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці викликали поліцію. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився Мольдерф Тимофій Аркадійович 1973 року народження.

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Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті

передбачає до трьох років позбавлення волі. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті — арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

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Раніше про напад на свого представника повідомляли у Житомирському ТЦК та СП.

Фото Pixabay

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