На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відмовляється постачати ракети Taurus Україні, шанс на мир в Україні є лише в тому випадку, якщо Захід надасть країні рішучу військову допомогу проти росії.

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«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент путін вирішить вивести свої війська», — заявив політик на передвиборчому заході, організованому Європейськими соціалістами (PES) до європейських виборів у Бухаресті, — пише zdf.de. — Однак путін прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що він не може виграти війну на полі бою, що він не може диктувати несправедливий мир, що час грає не на його користь".

Таким чином, Олаф Шольц заговорив інакше, ніж деякі інші німецькі політики, які наголошували на необхідності переговорів.

Нагадаємо, нещодавно Шольц сказав, що «росія не така сильна, як люди думають», під час своєї промови в Бундестазі в Берліні.

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