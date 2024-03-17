Він боїться: експерт пояснив, чому канцлер Німеччини відмовляється постачати Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже кілька разів заявляв, що він проти постачання крилатих ракет Taurus («Таурус») в Україну, за що піддавався різкій критиці. Чому так відбувається, виданню t-online розповів військовий експерт Фабіан Хоффманн, науковий співробітник ядерного проєкту з Осло (Норвегія):

ВІДЕО ДНЯ

«Шольц не довіряє Україні. Я не погоджуюся з твердженням, що відмова від цієї системи підірве обороноздатність Німеччини. Я вважаю, що це відмовка. Taurus є важливою системою озброєнь, в тому числі для оборонної стратегії Федеративної Республіки Німеччина. Але якби Taurus раптом виявився таким незамінним, то виникло б питання, чому 300 крилатих ракет, які наразі не функціонують, тільки зараз підлягають ремонту, про що також вже повідомлялося.

Перед запуском крилатої ракети необхідно ввести багато даних. Але це не може бути проблемою. Україна має власну програму крилатих ракет. Вона взагалі не повинна потребувати німецької підтримки для отримання великої кількості даних. Звичайно, я не маю жодних деталей про те, як працює система Taurus. Але окрім Німеччини, інші країни також мають її. Я думаю, що малоймовірно, що зброя буде працювати виключно з німецькою підтримкою або німецькими комп'ютерними системами".

На думку експерта, Шольц боїться, що постачання Taurus спровокує реакцію росії щодо Німеччини. Його пріоритет — запобігти нападу на ФРН.

РЕКЛАМА

«Йдеться не про перемогу України чи поразку росії, а про те, щоб Німеччина не була втягнута у війну, — пояснює експерт. — Шольц розглядає постачання Taurus як ризик. Я навіть можу його зрозуміти. Україна, звичайно, може пообіцяти йому, що вона не використає Taurus на російській території, наприклад. Ця ракета не може змінити все в ході війни. Але може стати частиною набору можливостей, які допомогли б Україні стати більш успішною.

Ми ведемо війну на виснаження. Зараз було б важливо також вражати цілі за лінією фронту, наприклад, для того, щоб порушити логістику. За моїми оцінками, крилаті ракети в України закінчаться щонайпізніше на початку наступного року, якщо вона не отримає нових поставок. Без Taurus Україна матиме на одну спроможність менше. Ми також повинні пам'ятати, що перемога росії в Україні потягне за собою значні ризики для нашої власної безпеки, які, на мою думку, набагато перевищують ризики від постачання цих ракет".

РЕКЛАМА

Раніше міністр оборони Борис Пісторіус назвав «витік інформації з Бундесверу» про удар по Кримському мосту частиною інформаційної війни путіна.

РЕКЛАМА

277

Читайте нас у Facebook