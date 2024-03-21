«росія не така сильна, як люди думають»: що сказав Шольц про путіна
Федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН), який відмовляється постачати Taurus Україні, застерігає від переоцінки сили країни, яка розпочала у 2022 році вторгнення в Україну.
«росія не така сильна, як люди думають, — сказав Шольц в урядовій заяві в Бундестазі в Берліні. — У військовому плані війна росії в Україні була „жорстокою“. Але всередині країни репресивна російська система демонструє ознаки нестачі сили».
Це, додав Шольц, робить ще більш важливим для Європейського Союзу об'єднання і наполегливу підтримку України в її боротьбі з росією.
«Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо нашу підтримку, то він прорахувався», — підсумував канцлер.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київ «кинжалами».169
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