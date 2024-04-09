Українці з порушенням слуху тепер можуть викликати поліцію по 102 за допомогою мови жестів

В МВС, де раніше тимчасово припиняли прийняття замовлень на індивідуальні автономерни, запустили корисний сервіс для людей з порушенням слуху чи зору — вони можуть викликати правоохоронців за номером «102» як із стаціонарного телефону, так і за допомогою смартфона. Якщо така можливість відсутня — через офіційний сайт Національної поліції.

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Про це розповіла уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна, зазначивши, що була розроблена спеціальна програма для переведення сайту в режим, прийнятний для людей з порушенням зору, а також можливості вибору найкращого для сприйняття шрифту та кольору зображення.

«Щоб скористуватися такою функцією, необхідно у правому верхньому куті сайту використати інструмент „Налаштування доступності“. На вебсайті Національної поліції реалізована можливість подання громадянами з порушеннями мовлення та слуху неголосових звернень жестовою мовою до операторів служби „102“. Для цього необхідно у нижньому правому куті натиснути інструмент „Вушко“. У вікні, що з’явилося, необхідно ввести свої дані та дочекатися з’єднання з перекладачем жестової мови», — додала вона.

Нагадаємо, що цього року на національному відборі на Євробачення глядачів вразила дівчина, яка супроводжувала ефір перекладом пісень мовою жестів.

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Фото Нацполіції

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