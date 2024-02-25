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Суспільство та люди

МВС перестало приймати від автовласників заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків: із чим це пов'язано

10:36 25 лютого 2024
Індивідуальний номер на машину

В Україні, де можна онлайн обрати та забронювати номерний знак для транспортного засобу, тимчасово призупинили надавати послуги із замовлення індивідуальних номерних знаків.

Як зазначають в сервісному центрі МВС, це пов’язано із погіршенням безпекової ситуації в місцях розташування виробничих потужностей завода-виробника, які буде перенесено на іншу локацію.

«У зв’язку з цим відсьогодні нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян не приймаються. Однак це не стосується тих автовласників, які встигли замовити та оплатили послугу. Вони отримають замовлені індивідуальні номерні знаки», — зазначили у сервісному центрі та додали, що про відновленя послуги згодом повідомлять на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС та замовлення індивідуальних номерних знаків буде доступне як в Кабінеті водія, так і в сервісних центрах МВС.

За додатковою консультацією можна звертатися до профільного відділу за телефоном: (044) 374−13−67 або (044) 374−13−68

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Нагадаємо, що минулого року Кабмін розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями. Це, зокрема, стосуєтся окремих, без правомірного контексту, латинських літер «Z», «V», а також символіки та емблеми будь-яких підрозділів ЗС рф та збройних формувань, а також офіційних органів держави-терориста.

Фото з Вікіпедії

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