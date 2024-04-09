Що заважає скинути зайві кілограми: фахівець назвала причини

Багато хто з нас виснажує себе тренуваннями у спортзалі, їсть лише салати та курятину, щоби скинути ненависні кілограми. Але вага чомусь стоїть на місці. Український нутриціолог Катерина Крупкіна назвала причини, чому так відбувається.

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«Впливає недостатня фізична активність. Хоча правильне харчування є важливим аспектом процесу схуднення, без регулярних вправ навіть найзбалансованіший раціон може бути малоефективним. Фізичні вправи допомагають не тільки спалювати калорії, а й збільшують метаболізм та сприяють збереженню м'язової маси, що важливо для підтримки здорової ваги. Часто ми їмо, коли не відчуваємо голод, і просто пхаємо в себе їжу. Не слухаємо сигнали свого організму та не вміємо вчасно зупинитись. До цього всього додається незбалансована тарілка та нестача води. І як результат — ваша вага росте або не рухається вниз. Іноді люди навіть не усвідомлюють, що споживають більше калорій, ніж спалюють, через що не можуть схуднути. Важливо уважно стежити за тим, що ви їсте та як ви їсте, визначити причини ваших переїдань та опрацювати їх».

Стрес та недосипання, додає Катерина, теж впливають на вагу.

«Стрес впливає на наші харчові звички, часто призводячи до переїдання або вибору нездорової їжі як способу заспокоєння. Крім того, недосипання зменшує рівень енергії та впливає на гормональний баланс, що може сповільнити метаболізм та збільшити апетит. Враховуючи ці три основні причини, що можуть ускладнювати процес схуднення, важливо звернути на них увагу при комплексному підході до схуднення. Збалансована тарілка, регулярні фізичні вправи, відсутність переїдань та ефективні методи керування стресом та сном можуть допомогти подолати ці перешкоди та досягти поставлених цілей щодо зниження ваги».

Раніше про те, як легко перейти до схуднення та не ламати свої звички, щоб організм не чинив опір, розповів фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко.

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