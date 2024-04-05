Як схуднути навесні: ці хитрощі полегшать ваше завдання

Весна — це справді сезон нових починань, ідеальний час для позитивних змін у житті. Ось чому ми часто плануємо схуднення навесні — і дуже добре. Навесні починають з'являтися свіжі фрукти та овочі, а погода сприяє більшій активності на свіжому повітрі. Плануючи весняне схуднення, варто спробувати кілька хитрощів, які полегшать досягнення вашої мети, пише видання Medonet zywienie.

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Безжирова дієта — це зовсім не здорова дієта, жири потрібні організму. Але те, які саме жири ви їсте, має величезне значення. Замініть тваринні жири на більш здорові рослинні еквіваленти. Не забувайте їсти рибу, яка багата на омега-3 жирні кислоти. Також включіть у свій раціон авокадо, горіхи та насіння.

Весна — найкращий час для того, щоб ввести у свій раціон більше овочів. Ось-ось з'являться перші овочі нового врожаю, а незабаром на вас чекає літній вибух свіжих фруктів. Вони не тільки чудово смакують, але й мають спокусливий вигляд. Піддавайтеся цій спокусі без жалю.

Погляньте на те, що ви п'єте. Попрощайтеся з солодкими, газованими напоями, привітайтеся з чаєм (особливо зеленим і білим), трав'яними настоями, водою і соками.

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Саме весна — ідеальний час для того, щоб звикнути пити воду. По-перше, коли температура за вікном підвищується, вам, швидше за все, захочеться пити. По-друге, ви можете збагатити воду смачними добавками для аромату. Купіть м'яту в горщику і додайте один листочок у воду. Можна додати шматочки огірка, цитрусові, лимонний сік, свіжі або заморожені ягоди. Так ви закріпите здорову звичку на найближчі теплі місяці.

Чи знаєте ви, що їжа з гладкою текстурою сприяє з'їданню більших порцій? Ви з'їсте менше, якщо вам доведеться трохи пожувати. Молода морква, редиска та інші смаколики ідеально підходять для цієї місії.

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Відсутність належної гігієни сну може завдати чимало шкоди, в тому числі й для схуднення. Якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів, не забувайте висипатися. Повноцінний нічний відпочинок необхідний, наприклад, для правильного функціонування гормональної системи.

Живіть активним життям — досліджуйте нові місця, гуляйте, ходіть на місцеві екскурсії. Всі ці речі впливають на ваше тіло, і ви більше рухаєтесь. Весна — це час, коли більший доступ до сонячного світла ефективно підвищує вашу енергію та настрій. Використовуйте це на повну.

Саме перше приймання їжі є найкращим союзником для схуднення і задає ритм метаболізму. Сплануйте, що ви будете їсти, і навіть приготуйте сніданок напередодні ввечері.

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Спробуйте зосередитися на кількох невеликих, але надзвичайно важливих звичках. Обмежте споживання смаженої їжі.

Харчові волокна є надзвичайно важливою частиною вашого раціону. Вона має величезний вплив на здоров'я і роботу кишківника. Їжте багато продуктів, що містять клітковину.

Якщо ви знаєте, що перекуси між прийманням їжі — це ваша ахіллесова п'ята, сплануйте стратегію, щоб приборкати свого демона. Забезпечте себе здоровими перекусами, щоб вони не закінчилися поза домом. Овочі, нарізані брусочками, яблуко, попкорн для кіно замість чипсів. Все це допоможе вам не купувати батончики з торгового автомата і не їсти те, що перше впаде в око.

Раніше фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко пояснив, як легко перейти до схуднення, не ламаючи своїх звичок.

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