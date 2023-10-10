Вага буде танути, як сніг: прості та ефективні секрети стрункості моделей

Дивлячись на моделей і знаменитостей, ви можете задатися питанням, якої дієти або програми вправ вони дотримуються, щоб зберегти свій стрункий і підтягнутий вигляд. Багато моделей мають кваліфіковану допомогу тренерів, дієтологів та необмежений бюджет, які допомагають їм схуднути або залишатися підтягнутими. Хоча це може бути нереально для всіх, є кілька порад і підказок, які ви можете скопіювати у моделей і знаменитостей, щоб допомогти вам схуднути, пише Wiki How. Нагадаємо, що є різні способи скинути зайві кілограми, але основа успіху — харчування.

Наїдайтеся овочами. Овочі низькокалорійні, багаті на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вони не тільки чудово підходять для здорової, збалансованої дієти, але й можуть допомогти вам у схудненні. Більшість дорослих людей повинні споживати близько 2−3 чашок овочів щодня. Це допоможе вам виконати добову норму. Прагніть з'їдати 1−2 порції овочів під час кожного прийому їжі або зробіть половину ваших страв овочевими. Одна порція овочів — це 1 або 2 чашки листової зелені.

Насичення низькокалорійними продуктами може допомогти обмежити кількість інших продуктів, які ви можете з'їсти. Крім того, якщо половина вашої тарілки складається з овочів, це автоматично означає, що половина вашої їжі є низькокалорійною.

Обирайте нежирний білок. Багато популярних дієт для схуднення рекомендують вживати більшу кількість нежирного білка. Дослідження також показують, що білок може допомогти підтримати процес схуднення і контролювати апетит. Кількість білка, яку ви потребуєте щодня, залежить від вашої статі, віку та рівня активності. Однак з'їдаючи 1−2 порції нежирного білка під час кожного прийому їжі, ви забезпечите собі достатню кількість білка. Вибирайте різноманітні нежирні білкові продукти, такі як бобові, м'ясо птиці, яйця, нежирна яловичина, нежирні молочні продукти, морепродукти, свинина або тофу. Багато дієт знаменитостей і моделей зосереджені на обмеженні вуглеводів. Це може бути гарною ідеєю, оскільки дослідження показали, що дієти з низьким вмістом вуглеводів сприяють швидшій втраті ваги.

Алкоголь може бути дуже калорійним, крім того він не забезпечує організм необхідними речовинами. Відмова від цих зайвих калорій може допомогти підтримати вашу втрату ваги.

Вода необхідна для будь-якої здорової дієти. Рекомендації варіюються від 8 до 13 склянок на день. Вживання достатньої кількості води також може допомогти контролювати апетит. Часто ви можете відчувати голод, коли насправді хочете пити — сигнали відчуваються і виглядають однаково.

Деякі медики рекомендують проходити 10 000 кроків щодня. Хоча це не є офіційною рекомендацією, щоденне досягнення цієї мети означає, що ви дуже активні. Будь-яка активність, що виходить за рамки того, що ви робите зараз, призведе до певних переваг для здоров'я і, можливо, до втрати ваги. Почніть з 1000 кроків на день. Регулярно займайтеся силовими тренуваннями. Моделі та знаменитості завжди мають рельєфні та підтягнуті м'язи. Включіть у свій графік різноманітні вправи, такі як підняття ваги (з вільною вагою або на тренажерах), йога, пілатес або вправи з власною вагою (наприклад, випади, віджимання).

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