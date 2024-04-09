Знайшли марихуану та зброю: свідок убивства підлітка у київському фунікулері розповів нові подробиці

В Києві 7 квітня на фунікулері було вбито хлопця. Підозрюваний у злочині — працівник правоохоронних органів, який був в неадекватному стані. Деталі того страшного вечора розповів друг вбитого. Розповідь друга опублікувала в Instagram його сестра.

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За словами хлопця, який був у компанії з загиблим того вечора, від чоловіка, який почав чіплятися до них — дуже несло перегаром. Підлітки ігнорували його, тому чоловік дуже розізлився.

«Потім він звернув увагу на Максима, який виглядав старшим і вищим за нас усіх. І говорить: «Ти будеш віддавати борг батьківщині?». Максим сказав: «Як прийде час — буду захищати», — розказав свідок.

Друг Максима тримав при собі перцевий балончик на випадок небезпеки.

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«Як фунікулер приїхав, ми почали виходити і Максим вийшов останнім. Чоловік схватив Максима за сорочку і жбурнув його в скло. Так як він був п'яним, він не втримався на ногах і полетів за ним, я почав бризкати перцевим балончиком в чоловіка. Він лежав на Максимі. Коли мій друг встав, я побачив перерізане у нього горло. Потім він впав без свідомості», — зазначив хлопець.

За словами свідка, вся компанія намагалася затримати нападника, вони також викликали «швидку», але Максим загинув, не приходячи до тями. Неадекват вже не тікав, поліція знайшла у нього марихуану та табельну зброю.

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Свідки у пості зазначили, що на даний момент підозрюваного — колишнього працівника УДО Артема Косова відпустили додому. Але це не так, він знаходиться у СІЗО, повідомили в Управлінні державної охорони України, пише LIGA.net.

«Чутки щодо того, що військовослужбовець нібито випущений з-під варти, які ширяться соцмережами, не відповідають дійсності», — акцентували в Управлінні держохорони.

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Рідні загиблого Максима просять надати розголос цій трагедії, щоб винний у злочині поніс покарання.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян спростувала інформацію, яка шириться в соцмережах про те, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві нібито працював у Бюро. Про це повідомили у відомстві.

«Соцмережами шириться дезінформація, що це нібито колишній працівник ДБР. Наголошую — це не відповідає дійсності!» — сказала Сапьян.

«Підозрюваний відсторонений від виконання своїх обов’язків в правоохоронному органі (УДО), сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в СІЗО. При цьому Управління державної охорони та його керівництво максимально співпрацює зі слідством», — додала вона.

Радниця з комунікацій ДБР нагадала, що фігуранта було затримано одразу після трагічної події. Також, за її словами, експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

«Те що він був на підпитку встановила експертиза. 1,2 проміле алкоголю в крові», — зазначила Тетяна Сапьян.

Також в ДБР повідомили, що підозрюваний у вбивстві підлітка не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 63 Конституції, у якій йдеться про те, що кожен з нас має право відмовитися давати свідчення проти себе.

Як писали «ФАКТИ», 11 лютого в Німеччині внаслідок нападу обірвалось життя 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його товариша-спортсмена Артема Козаченка напали з ножами невідомі.

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