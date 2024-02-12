В понеділок, 11 лютого, в Німеччині сталася жахлива трагедія: внаслідок нападу обірвалось життя 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його товариша-спортсмена Артема Козаченка напали з ножами невідомі.

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«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці. Володимир загинув, Артем у реанімації», — повідомили 11 лютого у Федерації баскетболу Києва.

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах Тейваз та 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. Після повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. Грав за молодіжну команду баскетбольного клубу «ART Giants» у Дюссельдорфі. Смерть 17-річного українця настала за день до майбутньої гри.

«Вова та Артем були гарними друзями. Розпочинали вони у нашому клубі Тейваз, а з 2015 року грали у 5T.E.A.M. Володимир у юнацькій збірній України U-16, а Артем Козаченко два роки був кандидатом. Вперше вони представляли збірну кадетів у рік, почалась повномасштабна війна, — пояснює „ФАКТАМ“ знайома родини загиблого Анастасія Чорногрицька. — У сезоні 2020−2021 рік за 5T.E.A.M з командою посіли друге місце і Вова був у символічній п’ятірці. Це досить високий рівень юнацького віку. Мама Володимира довгий час працювала у Федерації баскетболу України, займалась жіночими лігами і дитячими, юнацькими жіночими лігами. Близько 20 років віддала цій справі. Потім звільнилась. Вова був єдиною дитиною у родині. Він чудово грав у баскетбол і це для його родини була така відрада… Мама завжди за нього і всюди. Додам, що у листопаді 2023 року батьки Вови потрапили у аварію. Батьки спортсмена останні півтора роки були залучені до суддівського столику, постійно допомагали проводити дитячі змагання, всеукраїнські ліги. Того дня вони їхали у Пущу-Водицю й машина потрапила у ДТП. Її просто розвернуло на льоду. Батьку Володимира робили багато операцій, збирали кошти, врятували. Й чесно кажучи, побачивши у рідних Володимира свічку, я подумала, що з татом щось сталось, якісь ускладнення пішли. А тут страшна звістка — без шансів Вова помер… Для нашої баскетбольної спільноти дуже важко це переживати, тому що всі зі сфери баскетболу знають маму Вови — Тетяну Михайлівну. Знають сина, бо він ріс у цій федерації, був на змаганнях».

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Після повномасштабного вторгнення Володимир Єрмаков виїхав за кордон. Батькам важко далось це рішення, але вони хотіли зберегти життя своєї дитини. Самі ж залишились в Києві. За кордон поїхав і Артем Козаченко. Його тато — знаний в столиці волонтер.

«Дуже позитивний, світлий та комунікабельний Володимир. Здавалось, що його енергії вистачить на всіх. Із командою Вова був чемпіоном Києва, призером Чемпіонату Україну. Разом вигравали Кубок України. Тоді він грав за юнацьку збірну. Після дев'ятого класу навчався у коледжі радіоелектроніки. Але хотів присвятити життя баскетболу, — каже „ФАКТАМ“ тренер спортсмена із команди 5T.E.A.M Сергій Сабутський — На початку війни Володимир грав за одну з команд Австрії. Там він мало грав, тому для його розвитку шукали команду, де він би себе проявив. А в минулому сезоні переїхав до Німеччини. Там вони з Артемом грали вже за „ART Giants“ у Дюссельдорфі. Хлопець швидко став лідером команди, багато грав та багато забивав. Його чекало гарне майбутнє. Ми часто спілкувались. Володимир зі мною радився, я переглядав ігри з ним. Додам, що він дуже вихований, неконфліктний, й не провокував ніколи нічого. Наскільки мені відомо, у лікарню його ще встигли довезти. Та не врятували… Наступного тижня Вово мав їхати на збір U-18 до Іспанії у складі збірної України. Хоронити його мають в Києві… Коли — ще не знаємо».

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Німецька команда ART Giants, за яку грали українці, висловилися у Facebook: «Ми сумуємо і прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який став жертвою акту насильства в суботу ввечері і пішов з життя. 17-річний українець був невід'ємною частиною нашої команди NBBL у Бундеслізі U19 і навіть час від часу тренувався з професіоналами. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, чиє повсякденне життя характеризувалося чистою радістю життя і спортивними амбіціями».

Однак у клубі не змогли прокоментувати мотиви нападу.

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В понеділок вранці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці, що Міністерство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

«Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності, — повідомив він. — За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена, його стан стабільний».

В інтерв'ю t-online поліція підтвердила смерть 17-річного українця в суботу ввечері на центральному вокзалі Оберхаузена в результаті «сутички».

«У штаб-квартирі поліції Ессена створено відділ з розслідування вбивствa. Підозрюваними є двоє хлопців, 14 і 15 років, з Гельзенкірхена і Херне. Спочатку вони були заарештовані. Однак 14-річний німець з грецьким корінням був звільнений з-під варти, оскільки підозри проти нього не підтвердилися. 15-річний німець з турецьким корінням був взятий під варту в терміновому порядку за підозрою у ненавмисному вбивстві. Він вже відомий поліції як злісний злочинець».

За даними німецької поліції, Єрмакова і Козаченка супроводжували 14-річний сирійський хлопчик з Гельзенкірхена та 13-річний німець з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє молодих людей також отримали серйозні поранення. За словами поліції, напад не був політично мотивованим.

Картка для допомоги на поховання Володимира Єрмакова:

5 375 414 113 406 887

На лікування Артема Козаченка: https://send.monobank.ua/jar/5EBaSbUZQ5?fbclid=IwAR1nFs72yMiLUlxJvqHDNacPYaBD3nIkzcsWHHfeyhwmsCc8fHvQfUZRrJo

Як повідомляли «ФАКТИ», на війні з російськими окупантами загинув знаменитий український спортсмен, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту 38-річний Сергій Лисюк.

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