Вбивство у фунікулері Києва: стало відомо, де працював нападник

Вбивство неповнолітнього хлопця у Київському фунікулері отримало новий поворот — у Державному бюро розслідувань заявили, що нападник працює водієм в Управлінні державної охорони.

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Згідно з повідомленням відомства, на станції фунікулера виник конфлікт між фігурантом та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

«Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ тим часом повідомляють, що приводом для суперечки між чоловіком та групою підлітків стало його запитання «Чи готові ви захищати Батьківщину?». Начебто, коли вагончик зупинився, загиблий виходив з компанії підлітків останнім. Охоронець його штовхнув, внаслідок чого хлопець впав, головою розбив скло і порізав шию.

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За попередньою інформацією, за вчинене йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Відзначимо, що саме працівники ДБР нині здійснюють розслідування порушень прав громадян та бізнесу під час загальної мобілізації в Україні.

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