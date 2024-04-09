Які ягоди та фрукти вигідно вирощувати в контейнерах: дієві поради

Вам не потрібно багато місця, щоб вирощувати поживні фрукти в контейнерах. В них чудово почуваються різноманітні плодові культури — від ягід до цитрусових. Завдяки ретельному підбору сортів і регулярному догляду ви можете вирощувати лохину, інжир та багато іншого, пише southernliving.com.

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Вирощування фруктів у контейнерах може мати деякі переваги перед вирощуванням фруктів у ґрунті. Ви можете вирощувати плоди вдома за умови, що у вас є місце для зберігання контейнерів протягом зимових місяців. Так само, коли настають несподівані весняні заморозки, ми можемо перенести чутливі фрукти, вирощені в контейнерах, в закрите місце. Крім того, в контейнерах набагато легше регулювати умови ґрунту, наприклад рівень рН.

Розмір контейнерів має велике значення і впливає на те, які рослини ви зможете вирощувати. Ключовим моментом є забезпечення достатнього простору для розвитку здорової кореневої системи. Також потрібно забезпечити достатній доступ до води, оскільки більшість плодових рослин потребують великої кількості води. Дерев'яні діжки популярні для великих фруктових культур, але ви також можете використовувати декоративні пластикові або керамічні контейнери, за умови, що вони вміщують достатньо ґрунту і мають хороший дренаж.

Контейнери для фруктів можуть бути дуже важкими, особливо керамічні. Краще використовувати в контейнерах безґрунтові субстрати, оскільки вони легкі й забезпечують відмінний дренаж. Для культур, які потребують зимівлі в приміщенні, подумайте про використання підставки для рослин з роликами, щоб полегшити переміщення. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт у контейнерах був добре политий, оскільки він має тенденцію до швидкого висихання, особливо в літню спеку.

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Звертайте увагу на зимостійкість при виборі рослин для контейнерів, які залишатимуться на відкритому повітрі протягом зимових місяців. Коріння в контейнерах не так добре ізольоване, як у рослин у ґрунті, і не витримує таких низьких температур, як їхні ґрунтові побратими.

Серед тих рослин, які ростимуть у контейнерах, — полуниця, її здавна вирощують у горщиках. Обривайте ранньосезонні пагони, щоб заохотити рослини спрямовувати енергію на виробництво плодів.

Знайти свіжий інжир може бути непросто, оскільки ці фрукти погано зберігаються. Ось чому вирощування власного інжиру є настільки корисним. Хоча багато різних сортів інжиру можна вирощувати в горщиках, карликовий інжир виведений спеціально для контейнерів. Широке листя інжиру робить його прекрасним доповненням, окрасою внутрішнього дворика будинку.

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Безколючкова ожина росте компактним округлим пагорбом, а не довгими розлогими тростинами, що робить її набагато привабливішою для вирощування в контейнерах і серед декоративних насаджень, ніж традиційні рослини ожини. Плодоносить як на стеблах першого, так і на стеблах другого року, забезпечуючи два врожаї неперевершено солодких ягід — один у липні, а другий — у вересні.

Лохина — чудова рослина, яка дарує весняне цвітіння, літні плоди та рубіново-червоний колір восени. Посадка лохини в контейнерах — чудовий спосіб вирощувати ці плодоносні кущі в місцях, де рівень рН ґрунту занадто високий. Щоб забезпечити лохині кисле середовище, висаджуйте її в суміш з 50% торф'яного моху і 50% ґрунтової землі. Після висихання торф може бути складно зволожити. Ретельно змочіть його перед тим, як висаджувати лохину, і підтримуйте постійну вологість за допомогою регулярного поливу.

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Персикові дерева — чудові рослини для внутрішнього дворика, їх видовжене листя дуже привабливе, а ефектні рожеві квіти надзвичайно ароматні. Доступні різноманітні сорти карликових персиків і нектаринів, деякі з них мають більше одного сорту, прищепленого до однієї підщепи.

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