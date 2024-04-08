Вирощуємо картоплю в мішках: в чому переваги незвичного методу (відео)

Картопля — одна з тих культур, які висаджуються на початку квітня у відкритий ґрунт. Але, виявляється, іноді це можна зробити і трохи пізніше — аж в кінці місяця, чи у травні.

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Йдеться про трохи незвичний спосіб вирощування бульби — в мішках або в шинах тощо. Про це розповідає сайт аграрного інтернет-магазину.

Вирощування картоплі в мішках не тільки дозволяє ефективно використовувати простір, але й отримувати гарний урожай.

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Виник метод досить давно, коли один селянин випадково виростив картоплю в старій бочці, засипаючи її стебла ґрунтом та органічними відходами. З часом, коли люди дізналися про високу продуктивність та ефективність цього методу, він почав набувати популярності серед дачників, особливо в європейських країнах, де простір для вирощування був обмежений.

Вирощування картоплі в поліетиленових мішках

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Картоплю садять наприкінці квітня або на початку травня, коли заморозки припиняються та встановлюється тепла погода. Обрані поліетиленові мішки загортають і наповнюють перегноєм на 10−35 см. Картоплю розкладають на ґрунті та покривають шаром перегною в 15 см. Зверху розкладається ще один шар картоплі.

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Коли картопля проросте, паростки знову покривають перегноєм, залишаючи маленькі листочки. Ця дія сприяє проростанню нових коренів, які стануть основою для майбутніх бульб. У нижньому шарі формуються та дозрівають бульби, а у верхньому шарі лише формуються зародки. Ці дії тривають до заповнення мішка на 2/3. Після цього посаджені бульби потребують регулярного поливу.

Мішки з картоплею розміщують в добре освітлених та зручних для поливу місцях. Можна закопати їх в землю або поставити поблизу опори. Регулярний полив важливий, оскільки волога швидко випаровується. Необхідно уникати занадто високих мішків, щоб не обмежувати ріст рослин через нестачу ресурсів та вологи.

Вирощування картоплі в мішках з отворами на дні

Існує ще один метод вирощування картоплі в мішках. Альтернативний метод відрізняється від першого використанням спеціальних мішків з отворами на дні. Їх висота не перевищує 45 см, а діаметр становить 36 см. Однією з переваг цього підходу є можливість легко переставляти мішки завдяки ручкам з боків. Мішки також обладнані клапанами, що дозволяють кореням отримувати необхідний доступ до повітря. Перший шар із землі, перегною й торфу — заввишки 10 см.

При посадці картоплі її паростки спрямовуються вгору, після чого проводиться полив. Коли рослини досягають 7 см у висоту, їх знову прикривають вже приготованою сумішшю. Ці дії повторюються, поки мішок практично не заповниться.

Третій метод вирощування картоплі в мішку або в бочці

Третій метод вирощування картоплі дає можливість спростити процес. З середини березня потрібно підготувати ґрунті, наповнити мішок сумішшю, вставити в надрізи пророщені бульби насіннєвої картоплі або розсаду. Протягом двох тижнів мішки залишаються в теплому місці, потім їх виносять назовні для загартовування.

Після закінчення заморозків можна залишити мішки на постійному місці. Почніть полив через місяць після початку процедури. Перший урожай можна зібрати через 1,5−2 місяці від посадки.

Протягом літа рослини виростають до 50 см, намагаючись «вирватися» з мішка. На стеблі формуються бульби: ті, що внизу, дозрівають, тоді як на верху з'являються нові. Збір можна почати в серпні. З 4−5 бульб насіннєвого матеріалу можна виростити до 5 кг картоплі. Упродовж сезону можна збирати молоду картоплю та підсипати землю зверху.

Що необхідно для вирощування картоплі в мішку

Картопля потребує світла, тепла, води, кисню, поживних речовин та мінеральних добрив для росту й розвитку. Відсутність або недостатня кількість будь-якого з цих факторів призводить до поганого росту чи загибелі рослини.

Для посадки картоплі використовують поліетиленові мішки з клапанами або звичайні мішки чи бочки. Оптимальна висота ємностей для вирощування картоплі — 50−60 см.

Підвищена вологість може спричинити загнивання картоплі та поширення хвороб, тому ємності слід ставити на гравій або гальку.

Для підготовки ґрунту можна використовувати труху, гній, перепріле листя, тирсу замість перегною. Для ґрунту під картоплю підходять чорнозем, жовтий пісок і глина. Для ідеального грунту можна використовувати перегній з калійними і фосфорними добривами, дотримуючись дозування згідно інструкцій.

Для захисту картоплі від фітофторозу та інших вірусних захворювань не можна використовувати ґрунт, в якому росли тютюн, перець, томати, баклажани — рослини одного сімейства зі схожими хворобами.

Картопля, тютюн, перець, томати та баклажани належать до сімейства Solanaceae (пасльонові). Це сімейство відоме тим, що його представники часто схильні до одних і тих же хвороб, включаючи фітофтороз.

Для ефективного захисту від фітофторозу та інших вірусних захворювань рекомендується дотримуватися сівозміни, використовувати сертифіковане насіння та застосовувати фунгіциди. Сівозміна дозволяє покращити структуру ґрунту, збільшити його родючість та знизити ризик зараження хворобами й шкідниками.



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