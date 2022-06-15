«Лохина вимагає щорічного підживлення азотом»: як виростити смачну ягоду

Олег Вагін з Вінниччини вирощує понад 2600 кущів лохини, ягоди збуває, а саджанці реалізовує. За словами господаря, ягоду можна виростити без хімії, просто потрібно зрозуміти деякі біологічні моменти і закони природи.

— Лохина — це рослина, яку не обдуриш. Вона любить, щоб з нею поводились по-чесному до кінця. Кислий легкий субстрат, якісний полив, формування скелетних гілок — й урожай буде радувати кожного, хто дотримуватиметься цих золотих правил, — розповів «ФАКТАМ» Олег Вагін. — Вважаю, що лохина перспективна в першу чергу для мешканців лісостепу та Полісся. Лохина стійка до хвороб і може родити 50−90 років поспіль. Ягоди солодші за чорницю та ароматніші.

— Які сорти порадите для вирощування?

— Блюголд, Дюк, Рекка. Дуже подобається ранній сорт Санрайз — смачна, солодка ягода. Дуже солодкий сорт Деніз Блу — солодка ягода, і вона незвичайного розміру, стабільний врожай.

— Розкажіть детальніше про те, як посадити ягоду у себе вдома?

— Насамперед слід подбати про ґрунти. Вони мають бути добре дреновані, торфо-піщані, торфосуглинисті або дерново-підзолисті. А ще повинні бути досить родючими, з високим вмістом гумусу, кислі (рН 3,5−4,5). Плодоносити ягода буде на третій-четвертий рік. Найкращий час для посадки — весна, між кущами відстань має бути не менше 0,8 метра. Лохина потребує хорошого поливу. Кращий варіант — крапельне зрошення, але дуже багато хто допускає помилки і не розраховує кількість води у свердловині. Головний ворог лохини — це шпаки. І то вони налітають тільки на пізні, осінні сорти типу Аврора, Еліотт, коли птахам стає мало корму в природі.

— А як підживлювати лохину?

— Рослини лохини дуже вибагливі до мінерального способу підживлення і вимагають порівняно невеликої кількості елементів, погано переносять підвищену концентрацію добрив. Для плодоносних плантацій аналіз ґрунту не є принциповим, хоча проводити його потрібно кожні 3−4 роки, щоб контролювати рівень рН, Р, К, Са та Мg. Значно ефективнішим буде аналіз тканин рослин. Листовий аналіз можна проводити раніше або після збирання врожаю. Зазвичай зразки листя відбирають у середині липня — середині серпня для визначення потрібної дози добрив наступного року.

Для поточного аналізу відберіть повністю сформоване листя рослин. Відберіть 5 листків із 10 випадково відібраних рослин по всій площі. Для порівняння відберіть окремі зразки з добрих та проблемних ділянок. Листя має бути сухим, чистим, без залишків ґрунту, пестицидів і води. Мінеральне добриво для лохини зазвичай вносять навесні, коли починається зростання, і відразу після збирання врожаю (крім азотних форм). Лохина вимагає щорічного підживлення азотом. Норма внесення залежить від віку плантації, відстані між рослинами, вмісту азоту в листі, сили росту і продуктивності рослин. На плантаціях лохини часто спостерігається дефіцит магнію. Зазвичай, достатньо додавати 2−8% оксиду магнію до основного добрива. Дефіцит магнію можна ліквідувати шляхом обприскування нормою сульфату магнію — 1 кг на 100 л води. Обприскування проводять за прохолодної та навітряної погоди так, щоб повністю покрити рослини.

— Чула від господарів, що лохину слід мульчувати. Чим це корисно і як то правильно зробити?

— Часто лохина росте інтенсивніше і дає більший урожай саме при мульчуванні. Мульча запобігає перегріву ґрунту та покращує його структуру, допомагає зберегти вологу, збільшує кількість органічної маси, сприяє боротьбі з однорічними бур'янами. Мульчувати лохину можна тирсою таких порід дерев: ялина, вільха, сосна. Замульчуйте тирсою поверхню гряди шаром 5−8 см у перший рік закладки плантації і додавайте її потім кожні 2−3 роки.

А секретами вирощування іншої ягодки — полуниці — поділилася фермерка Юлія.



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