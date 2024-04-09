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Вбивство в київському фунікулері: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

16:43 9 квітня 2024
Підозрюваний

Печерський районний суд Києва на засіданні 9 квітня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави, повідомляє Суспільне.

Підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера, яке сталося 7 квітня, доставили із СІЗО до суду для обрання запобіжного заходу. Напередодні, 8 квітня, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Адвокат підозрюваного Костянтин Марченко на початку засідання просив оголосити перерву для ознайомлення з документами. Прокурор Ірина Осінська не заперечувала, але просить дотриматися розумних термінів.

Друге клопотання сторона захисту подала про проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав клопотання адвоката про проведення закритого засідання, але рішення про запобіжний захід оприлюднили відкрито.

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Позиція батька і загалом сім'ї загиблого Максима Матерухіна стосовно запобіжного заходу для підозрюваного — це безальтернативне тримання під вартою. Про це повідомив представник потерпілого Олександр Панченко.

«Дитина загинула не через те, що вона зробила щось погане, а через неправомірні дії. Ми так вважаємо, тому на сьогоднішній час відбувається досудове розслідування. Ми наполягаємо на тому, щоб підозрюваний знаходився під вартою», — сказав Панченко.

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Він зазначив, що, за словами свідків інциденту, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Свідки також розповіли, що конфлікт стався, бо чоловікові щось не сподобалось в діях хлопців.

«Він почав, як правильно сказати, „нешанобливо“ з ними спілкуватися. Хлопці спробували уникнути конфлікту. Підозрюваний пішов, але потім чомусь він щось згадав, повернувся. Найближчий до нього був покійний Максим. Він до нього почав звертатися, штовхати його, в результаті чого останній впав і отримав тілесні ушкодження, що призвели до смерті», — сказав представник потерпілого.

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За його словами, це сталося на виході — на верхній станції фунікулера.

За підсумками засідання Печерський райсуд Києва постановив застосувати щодо працівника Управління держохорони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня.

Як писали «ФАКТИ», друг загиблого розповів, що у нападника знайшли марихуану та зброю.

Фото: Суспільне

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