«Коли виросту, куплю телефон і буду дзвонити тату на небо»: історія бійця, який загинув у Авдіївці, врятувавши життя двох побратимів

«Чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!» — співають 5-річна Віка та 2-річна Маша у вагоні плацкарту. Поруч — їхня мама Альона. На очах — сльози. Не щастя, а болю. Бо їдуть вони із доньками на зустріч із батьком-героєм. На кладовище. Щоправда, малеча ще зовсім не розуміє, скільки горя та страждань їхній родині принесла росія. Що тепер їхній коханий татусь не обійме та не приголубить, тепер він назавжди для них — зіронька на небі.

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«У кожній розмові він казав: «Все добре, прорвемося, іншого виходу немає. Маємо бути сильні»

Олександру Доносу — навіки 29 років. Солдат 110-ої окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка понад усе любив свою родину та Україну. Від осені 2022 року — він був у ЗСУ. «Все добре, прорвемося, іншого виходу немає, маємо бути сильні», — так завжди відповідав відважний воїн найріднішим, навіть у ті моменти, коли здавалось, що все, вороття нема. Насправді ж оберігав, щодня дивлячись у вічі смерті. Останній бій Олександра відбувся у Авдіївці 4 лютого 2024 року. З тих пір, додають батьки, дружина та сестра, час для них наче спинився…

Олександр Донос

- Ми родом з маленького містечка Сарата, що на Одещині, — розповідає «ФАКТАМ» сестра героя Наталія Кривцова. — Крім мене, більше не було у Сашка ні братів, ні сестер. Я більш спокійна, а він — «характерний», промовчати не міг. Навчався добре. Змалку брата віддали на футбол, бо енергії було забагато. Десь з 6 років він займався ним і до закінчення школи. Мав різні нагороди за призові місця. Ми з небагатої родини, батьки працювали на мінімальну зарплатню. Тоді не вийшло кудись поступити навчатися брату, адже не секрет, що для цього потрібні гроші. Було тяжко і Олександр працював на різних роботах — клав тротуарну плитку, працював на мийці машин. Професію так і не отримав. До служби був ще тоді непридатний, бо змалку мав проблему з очима, поганий зір. В якийсь момент він вирішив поїхати до Польщі і там хоч якось заробити.

Там він зустрів свою майбутню дружину Альону. Вона з Житомирської області. Закохалися, там він зробив їй пропозицію одружитись. Ми дуже зраділи. З Польщі вони разом поїхали свататися до дівчини додому. Вони разом заробили собі на весілля, яке хотіли. Потім з'явилася маленька Вікуся, копія мого брата Саші. В селі не було роботи, лише на літо. Тому знов, пропускаючи дитинство донечки, Олександр поїхав до Польщі заробляти гроші. Згодом народилася Машуня. Брат також періодично їздив на роботу, спілкувалися телефоном.

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Останній раз свого брата живим Наталія бачила в січні 2022 року. Він приїхав додому навідати дідуся, якого поклали до лікарні.

- Всі відчували, що дідусеві ставало гірше. Хотілось побути з ним, — додає Наталія. — Ось тоді була остання зустріч із братом. Потім почалася війна, і я так і не змогла приїхати туди до нього, бо мала хрестити дівчат. Олександр працював у селі, брався за будь-яку роботу. Бо на той час виїхати в нього не було можливості. Здається, перша з повісток прийшла в кінці літа. Ми вже тоді переживали. Восени принесли другу повістку. Він не чинив спротиву. Пройшов медичну комісію. За висновками, проблеми з зором були недостатні, і брата визнали придатним. Це для нас усіх був шок, стан неприйняття інформації. Досвіду в Олександра не було. Він ніколи не служив, не мав ніяких знань в цій сфері. Пройшов навчання, і його забрали в Донецьку область. Ми плакали день і ніч, бо відчували недобре.

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Про бої брат мало що говорив, бо він нас дуже любив усіх, а ми його. Олександр мало чим ділився, щоб не рвали собі душу роздумами. У кожній розмові зі мною він казав: «Все добре, прорвемося, іншого виходу немає. Маємо бути сильні». Я все розуміла і без слів. Останній раз ми розмовляли 2 лютого і переписувалися. Він як завжди сказав: «Все добре». 3 лютого о 18.03 останній раз він був у мережі. За хвилину до того набрав дружину і зв'язок обірвався. Ми почали нервувати сильно бо він завжди намагався хоч щось написати. Хоч одне слово — «живий» А тут тиша.

Браслети, які робила сестра Олександра

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«Діти настільки маленькі, що не розуміють, що сталося. І чекають…»

Від 4 до 6 лютого рідні Олександра Доноса переживали справжнє пекло. Адже читали новини про події в Авдіївці та розуміли, наскільки ситуація там важка.

- Шукали, намагалися додзвонитися до нього, до побратимів, але ніхто не міг сказати нічого. Або взагалі теж не виходили на зв'язок. 6 лютого до дружини прийшли з військкомату й повідомили, що Олександра вже нема, що загинув 4 лютого. До мене подзвонила мама, вона кричала від болю. В той момент життя зупинилося. Поховали брата в Одеській області. Там, де народився, вчився, там, де батьки. Я мала бути сильною, на поховання приїхала в Україну, бо мешкаю за кордоном. Провела майже 40 годин у дорозі.

На впізнання до моргу заходила я. Я не могла туди впустити маму і тата. Я маму тримала, а вона кричала несамовито, била мене в груди, щоб я її впустила подивитися на нього. Але я не могла дати побачити їй те, що я там побачила. Це мене і зараз переслідує, я не можу забути.

На похованні було неймовірно багато людей, й ми вдячні всім за підтримку та співчуття. Знаєте, ми готові були небо прихилити заради нашого Сашка. Вірили, що він обов’язково повернеться додому живим. Поки він служив, я робила браслети своїми руками і продавала їх, збирала гроші. Все відправляла брату, все купували самі — каску, бронежилета нормального, одяг, турнікети, ліки, взуття. Продавали все, що можна, збирали кожну копійку, щоб його там якось вберегти. Та, на жаль, не вберегли. Як пережити це горе, я не знаю. В мене серце вирвали, шматок душі забрали ці нелюди.



Щоби увіковічнити подвиг брата, створила петицію, аби посмертно він отримав звання «Героя України». У останні хвилини життя Олександр пішов рятувати важкопоранених побратимів, в цей час їх знову обстріляли. Олександр врятував життя двох бійців, але сам загинув, отримавши численні осколкові поранення, не сумісні з життям. Вірю, що люди підтримають петицію, й дівчатка знатимуть, що їх тато — герой. Хоча він і так для нас такий.

Діти настільки маленькі, що не розуміють, що сталося. І чекають, коли Олександр їм подзвонить і приїде. Старша Вікуся сказала: «Коли виросту, куплю собі телефон і буду дзвонити йому сама туди — на небо».

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель воїна-героя з позивним «Тор».

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