«Реал» з шедевральними голами у ворота Луніна врятував розкішний поєдинок проти «Манчестер Сіті»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 квітня, суперрезультативними поєдинками у Мадриді та Лондоні стартувала чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 3:3 (Рубен Діаш, 12, у свої ворота, Родріго, 14, Вальверде, 79 — Бернарду Сілва, 2, Фоден, 65, Гвардіол, 71).

У зв'язку з загрозою терористичних актів на чвертьфінальних поєдинках ЛЧ, що походила від ІДІЛ, зустріч на «Сантьяго Бернабеу» вдруге в історії відбулася при закритому даху арени. Атак безпілотників побоювалися й у Мадриді.

РЕКЛАМА

Ювілейний, 200-й, матч наставника мадридців Карло Анчелотті в ЛЧ розпочався для господарів поля — гірше не вигадаєш. Вже на 108-й секунді Бернарду Сілва хитрим ударом зі штрафного підловив на помилці Луніна і вивів «МанСіті» вперед — 0:1.

Але ж це «Реал»! Два удари — два рикошети, і вже на 14-й хвилині Королівський клуб повів у рахунку 2:1. Ось це початок!

РЕКЛАМА

До речі, хто-хто, а легенда «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро в ці хвилини, напевно, із задоволенням потирав руки, хоча його команда і програвала. Річ у тому, що аргентинець поставив у букмекерській конторі 10 тисяч доларів на те, що команди Анчелотті та Гвардіоли заб'ють на «Сантьяго Бернабеу» понад два голи і не помилився, заробивши 18 900 доларів.

Ще гарячіше стало в чаші мадридської арени, коли на 65-й хвилині Фоден розкішно «вистрілив» у «дев'ятку» воріт голкіпера збірної України — 2:2.

РЕКЛАМА

Це ще що! Незабаром хорватський захисник «Сіті» Гвардіол видав ще один шедевр. Знову без шансів для Луніна — 2:3.

«Та скільки вже можна?», — вирішив, мабуть, уругваєць Вальверде і диво-голом таки врятував «Реал» від домашньої поразки — 3:3. Божевільний матч!

«Арсенал» (Англія) — «Баварія» (Німеччина) — 2:2 (Сака, 12, Троссард, 76 — Гнабрі, 18, Кейн, 32, з пенальті).

Якщо команда Олександра Зінченка, який вийшов на другий тайм, продовжує відчайдушно виборювати чемпіонство в АПЛ, то мюнхенський гранд може розраховувати хіба що лише на щасливий квиток у Лізі чемпіонів. З Кубка Німеччини команда Томаса Тухеля, який незабаром залишить свою посаду, вилетіла давно, нічого не світить «Баварії» і в бундеслізі — 16 (!) очок відставання від «Байєра».

Швидкий гол Сака, здавалося, допоможе «канонірам» ще більше зіпсувати німцям і без того провальний сезон. Але м'яч Гнабрі та точний удар із пенальті ексголеадора іншого лондонського клубу «Тоттенхема» Кейна перевернули все з ніг на голову.

І все ж таки «Арсенал» вже із Зінченком на полі зумів врятуватися від поразки. Точний удар вдався французу Троссарду — 2:2.

Зустрічі у відповідь відбудуться в Манчестері та Мюнхені 17 квітня.

А в середу, 10 квітня, у боротьбу за вихід до півфіналу вступлять: «Атлетико» — «Боруссія» (Дортмунд) та «ПСЖ» — «Барселона».

Нагадаємо, що в ½ фіналу зустрінуться переможці пар: «Арсенал» / «Баварія» — «Реал» / «Манчестер Сіті» та «Атлетико» / «Боруссія» Д. — «ПСЖ» / «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото EFE

57

Читайте нас у Facebook