19 мільйонів лише за участь: УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові

У рамках конгресу УЄФА в Парижі, у засіданні якого взяв участь новий президент УАФ Андрій Шевченко, Європейський союз футбольних асоціацій представив нову систему розподілу грошей серед учасників єврокубків на три найближчі сезони (2024−2027 роки).

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Починаючи з наступного сезону, коли в основній сітці ЛЧ, яку минулого року виграв «Манчестер Сіті», вперше зіграє 36 клубів, призовий фонд турніру складе 3,3 мільярда євро (2,4 млрд з цієї суми розподілять між собою учасники основного турніру та фіналісти Суперкубка УЄФА).

До речі, якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів у групі ЛЧ проти трьох команд (вдома та на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі щонайменше вісім матчів проти восьми суперників (чотири на своєму полі, чотири у гостях).

Вісім найсильніших клубів автоматично вийдуть до плей-оф, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-е, візьмуть участь у двоматчевих стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 фіналу.

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Крім того, тепер лише за вихід до основної сітки змагань кожен клуб отримає 19 мільйонів євро (раніше було 15,6 млн). А ще кожна перемога в групі оцінюватиметься у 2,6 млн євро проти нинішніх 2,1 млн.

Вихід до 1/8 фіналу ЛЧ принесе команді 11 млн євро, до чвертьфіналу — 12 млн, до півфіналу — 15 млн. Невдаха вирішального матчу (як відомо, 2025-го фінал Ліги чемпіонів прийме «Альянц Арена» у Мюнхені) може розраховувати на 20 млн, а тріумфатор турніру — на 25 млн.

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Іншими словами, з урахуванням бонусів, переможець Ліги чемпіонів тепер зможе заробити за сезон до 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що змагання у сезоні-2023/2024 відновляться 13 лютого поєдинками 1/8 фіналу, а володар трофея стане відомим 1 червня на знаменитому лондонському «Уемблі».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з французьким «Марселем».

Фото uefa.com

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