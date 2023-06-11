Земляк Гвардіоли приніс «Манчестер Сіті» довгоочікуваний тріумф у Лізі чемпіонів: відеоогляд фіналу

У суботу, 10 червня, слідом за фіналами Ліги Європи та Ліги конференцій відбувся вирішальний матч Ліги чемпіонів, у якому на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі зійшлися англійський «Манчестер Сіті» та італійський «Інтер».

Ліга чемпіонів. Фінал

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Інтер» (Італія) — 1:0

Гол: Родрі (68).



Букмекери перед фіналом, який відвідало багато зірок футболу (зокрема, Андрій Шевченко), вважали явним фаворитом підопічних Хосепа Гвардіоли, котрий уже перемагав у Кубку європейських чемпіонів з «Барселоною» (один раз — 1992-го як гравець і двічі — 2009-го та 2011-го — як тренер), але все ніяк не міг привести до тріумфу в ЛЧ «Манчестер Сіті». Найреальніший шанс у каталонця був у 2021-му, але тоді «міщани» програли у фіналі «Челсі» (0:1).

Андрій Шевченко у компанії Патріка Вієйра, Роберто Карлоса та Робера Піреса перед фіналом у Стамбулі

В свою чергу, «Інтер», який вибив у півфіналі земляків з «Мілана», був зовсім не проти виграти КЄЧ вчетверте в історії (раніше «чорно-сині» перемагали у турнірі у 1964, 1965 та 2010 роках). Крім цього, хлопці Сімоне Індзагі після осічок «Роми» у фіналі Ліги Європи та «Фіорентини» у вирішальному поєдинку Ліги конференцій горіли бажанням принести Італії хоча б один єврокубок у сезоні.

Перший тайм зустрічі на берегах Босфора всупереч прогнозам (схоже, далі за всіх серед «знавців футболу» пішов ексфорвард «Реала» Гарет Бейл, який пророкував перемогу «Сіті» — 5:0) перетворився на футбольні шахи, в яких хлопці Індзагі мало в чому поступалися фавориту. Ба більше, на 35-й хвилині чемпіон Англії втратив свій мозковий центр — де Брюйне, який попросив заміну через травму.

Але навіть без бельгійця команда Гвардіоли після перерви почала вимотувати суперника, і на 68-й хвилині земляк Гвардіоли — іспанець Родрі вразив ворота італійського гранда — 1:0.

«Інтер» не знітився і мало не в першій після пропущеного голу атаці мав реальний шанс зрівняти рахунок, але в одному моменті «МС» спочатку врятувала поперечина, а потім… форвард італійців Лукаку, в якого влучив м'яч після небезпечного удару головою Дімарко. Гвардіолі та вболівальникам «міщан» саме час було хреститися.

Але «Сіті» вистояв (який же шанс зрівняти рахунок не використав на 89-й хвилині гренадер Лукаку!) і вперше в історії клубу став тріумфатором Ліги чемпіонів. Як і 2005-го, англо-італійський фінал у Стамбулі приніс удачу клубу з Туманного Альбіону (18 років тому у неймовірному матчі «Ліверпуль», програючи «Мілану» після першого тайму — 0:3, врятував поєдинок і переміг команду Шевченка в серії пенальті).

До речі, Хосеп Гвардіола, вигравши в сезоні АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів, повторив досягнення «Манчестер Юнайтед», який оформив 1999-го чемпіонський хет-трик під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Та й за кількістю тренерських трофеїв (42) наставник «МанСіті» ще на крок наблизився до легендарного шотландського рекордсмена (Фергюсон виграв 49 турнірів).

Цікаво, що до Гвардіоли Кубок європейських чемпіонів з різними клубами виграли лише п'ятеро тренерів — австрієць Ернст Хаппель (1970-го з «Фейєноордом» і 1983-го з «Гамбургом»), німець Оттмар Хітцфельд (1997-го з дортмундською «Боруссією» і 2001-го з «Баварією»), німець Юпп Хайнкес (1998-го з «Реалом» та 2013-го з «Баварією»), португалець Жозе Моуріньо (2004-го з «Порту» та 2010-го з «Інтером») і найтитулованіший наставник ЛЧ італієць Карло Анчелотті (2003-го та 2007-го з «Міланом», а також 2014-го та 2022-го з «Реалом»).

Додамо, що «Манчестер Сіті» 16 серпня на стадіоні «Караїскакіс» у передмісті Афін Піреї змагатимуться за Суперкубок УЄФА з переможцем Ліги Європи іспанською «Севільєю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Манчестер Сіті» Едерсон поділився «інтимним» секретом перемог.

Фото uefa.com

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