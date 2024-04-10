Близнюкам — важливі ідеї, а Дівам — запрошення на побачення: що обіцяють зорі на день Дачного Дракона

Друга середа місяця, 10 квітня, дуже сприятливий для спілкування день, вважають астрологи.



Ділові переговори сьогодні пройдуть на високому рівні та матимуть позитивний результат. Крім того, період чудово підходить для романтики, тому вечір варто провести разом з коханою людиною, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Для гарного початку дня можна відвідати тренажерний зал, а потім зайнятися приготуванням їжі на свіжому повітрі, але проявляючи увагу до кожної деталі.

Овен

Хороший день, щоб зайнятися фінансовими справами. Наприклад, розподілити бюджет, почати пошуки додаткового джерела доходу. Комусь фінансова можливість сама прийде в руки. Але про свої ідеї або пропозиції краще поки не розповідати широкому колу осіб. Можлива сьогодні несподівана покупка.

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Телець

У Тельців досить насичений день. У творчих людей буде багато натхнення. З одного боку захочеться творити, з іншого — робити ви це будете розумно, намагаючись створити, придумати щось практичне, корисне. Це хороший день, щоб обговорювати далеку подорож або навчання. Будьте обережнішими з електроприладами, електрикою.

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Близнюки

У Близнюків можуть бути якісь осяяння. Ви нарешті зрозумієте, наприклад, яке рішення вам ухвалити щодо важливого для вас питання. Деяких може потягнути в міркування, захочеться пофілософствувати. Може, почнете читати літературу про езотерику, психологію. Інтуїція посилиться, що буде корисним у роботі. Ви можете вгадувати потреби керівництва і задовольняти їх.

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Рак

Активний день має бути у Раків. Друзі або однодумці можуть запропонувати якось весело провести час. Колективна робота буде продуктивнішою, ніж самостійна. Сьогодні один у полі не воїн. Вам можуть запропонувати вирушити у відрядження. Може статися якась несподівана ситуація.

Лев

10 квітня той день, коли може вирішитися ваша доля. Вас можуть підвищити або звільнити. Так чи інакше, статус Левів може змінитися. Також можуть відбутися зміни в особистому житті, хтось стане мамою або бабусею тощо. Гарний день, щоб розповісти керівництву про свої ідеї, ви сьогодні будете дуже чарівні й рішучі.

Діва

Насичений день у Діви. Він може бути наповнений підготовкою до відрядження, подорожі, отриманням інформації, яка необхідна вам для професійного розвитку або вирішення особистих проблем. Хтось займатиметься юридичними справами. Імовірні несподівані новини здалеку або запрошення на побачення.

Терези

Можливо, що партнер зробить вам цікаву пропозицію або йому піднімуть зарплату. У ділових відносинах намічається у деяких довгоочікуваний розвиток у сфері бізнесу або на роботі запропонують посаду, піднімуть оклад, виплатять премію. Деяким доведеться приділити час своєму здоров'ю, можливо, відвідати лікаря, здати аналізи.

Скорпіон

Сьогодні важливо вибудовувати правильно взаємини з людьми як у діловому, так і особистому житті, якщо хочете досягти бажаного. Чекайте від когось з оточення цікавих пропозицій, деякі вас можуть сильно здивувати. Вас можуть запросити як на побачення, так і на ділові переговори. Добре б провести час разом із дітьми.

Стрілець

Роботи у Стрільців буде не просто багато, а дуже багато. Ви можете навіть займатися тим, що до цього не робили, і що не входило у ваші обов'язки. Це хороший день для занять спортом або іншою активністю. Особливо вас порадує компанія когось із близьких. Сходіть у басейн, пограйте в теніс, займіться разом тим, що вам подобається.

Козоріг

День кохання у Козорогів. Звичайно, якщо у вас романтичний настрій, то навряд чи це буде продуктивний робочий день. Ефективністю зможуть тільки похвалитися творчі особистості. Ось у них точно робота буде «кипіти». День сприятливий для романтичних побачень, знайомств, флірту. Сімейним Козорогам добре б відпочити з дітьми.

Водолій

Для тих, хто працює вдома, день буде продуктивнішим. А ось ті, хто на роботі, можуть постійно думати про сім'ю, дзвонити додому, дізнаватися як справи. Можливо, подій у вашій сім'ї або у родичів буде багато, і вони весь час відволікатимуть вас від роботи. З колегами захочеться налагодити душевне, приємне спілкування.

Риби

10 квітня Риби весь час будуть кудись бігти, з кимось розмовляти. День може бути метушливим, повним різних контактів, інформації. Перед вами стоятиме багато завдань, які потрібно виконати. Чекайте несподіваних новин від ближнього кола. Дехто з Риб вирушить у поїздку, коротке відрядження.

Прочитавши гороскоп, можна подумати про плани на вечір або на вихідні стосовно поїздки на дачу, адже за Східним календарем, 10 квітня — день Дерев'яного або Дачного Дракона.

Дачний або Садовий Дракон дуже любить працювати в саду та городі, і при цьому добиватись великих врожаїв. До того ж Дачний Дракон дуже щедрий, добрий і завжди ділиться всіма своїми ресурсами, особливо коли бачить, що людина теж любить вирощувати фрукти, овочі чи квіти. Ця істота має потужну харизму, яка приваблює оточення, особливо, коли приходять періоди свіжої редиски, огірків чи томатів. На жаль, бажаючих вибирати картоплю знаходиться дуже мало, тому в цей час знайомі та родичі роблять вигляд, що дуже зайняті, і не можуть приїхати на дачу.

«Сьогодні вам слід очікувати успіху у власних планах та проєктах. Ви зможе виявити свою лідерську сутність і вплив на оточення, що дозволить досягти бажаних результатів. Ви повинні скористатися своєю енергією та впевненістю, щоб досягти своїх цілей», — радять знавці Східної астрології.

До «розважальної програми» на вечір можна включити нову пісню співачки MamaRika, в якій вона просить викликати таксі за незрозумілою адресою.

Також варто послухати гурт «Музиченьки»: головний герой їхньої пісні заснув під час прогулянки лісом, і тепер розповідає про свій кошмар.

Третім «шлягером» вечору може стати пісня-вимагання у виконанні відомого жіночого батальйону: її героїня змогла сподобатись хлопцю, і тепер хоче отримати за приємні хвилини «нагороду».

Раніше «ФАКТИ» називали знаки зодіаку, які стануть справжніми щасливчиками тижня. При цьому дівчина на фото до статті показує, яким повинен бути «розмір щастя».

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