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Спорт

«Викличте поліцію, діти самі»: чоловік убив футболістку і наклав на себе руки (фото)

10:07 10 квітня 2024
Флоренція Гіньяса

Аргентинську футболістку Флоренцію Гіньясу виявили задушеною у власній квартирі в місті Лас-Каньяс, повідомляє TyC Sports. Раніше італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої.

За інформацією видання, 30-річну спортсменку задушив її 32-річний чоловік, котрий потім наклав на себе руки. У цей момент у квартирі було двоє дітей пари — 7-річний хлопчик та 5-річна дівчинка, які у момент трагедії грали у PlayStation.

Тіла виявив сусід. Він побачив на дверях квартири табличку, залишену чоловіком Гіньяси, на якій було написано: «Викличте поліцію, діти самі».

Флоренція Гіньяса з чоловіком

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У листопаді минулого року Флоренція, яка виступала за футбольний клуб «Атлетико Архентіно», звинувачувала свого чоловіка у насильстві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

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Фото ФК «Атлетико Архентіно», Instagram

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