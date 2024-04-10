«Викличте поліцію, діти самі»: чоловік убив футболістку і наклав на себе руки (фото)

Аргентинську футболістку Флоренцію Гіньясу виявили задушеною у власній квартирі в місті Лас-Каньяс, повідомляє TyC Sports. Раніше італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, 30-річну спортсменку задушив її 32-річний чоловік, котрий потім наклав на себе руки. У цей момент у квартирі було двоє дітей пари — 7-річний хлопчик та 5-річна дівчинка, які у момент трагедії грали у PlayStation.

Тіла виявив сусід. Він побачив на дверях квартири табличку, залишену чоловіком Гіньяси, на якій було написано: «Викличте поліцію, діти самі».

Флоренція Гіньяса з чоловіком

РЕКЛАМА

У листопаді минулого року Флоренція, яка виступала за футбольний клуб «Атлетико Архентіно», звинувачувала свого чоловіка у насильстві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Атлетико Архентіно», Instagram

РЕКЛАМА

384

Читайте нас у Facebook