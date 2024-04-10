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Події

У Костянтинівці під завалами будинку виявили тіла жінки та дитини

11:58 10 квітня 2024
руйнування

У Костянтинівці на Донеччині, куди вчора росіяни завдали авіаудару, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих. Це жінка та її 13-річний син. Усього загиблих троє, повідомили у ДСНС.

Вчора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.

Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого 60-річного чоловіка.

А сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н.
Аварійно-рятувальні вже роботи завершені.

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Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці росіяни атакували Одещину та Миколаївщину. Сили ППО в межах цих областей збили 14 ударних дронів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.
З початку нинішньої доби по Одесі ворог запустив 4 ракети «Іскандер-М» та 2 крилаті ракети. Зазначимо сьогодні Одеса відзначає чергову річницю визволення від фашистських загарбників.

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